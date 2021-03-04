Причиной драки школьниц под Омском стал мальчик

Детский омбудсмен Омской области рассказала о драке между шестиклассницами: конфликт из-за молодого человека. Ранее в СМИ появился ролик, на котором две девочки дерутся в снегу.

На кадрах видно, что подростки бьют друг друга по голове и выдирают волосы под одобрительные выкрики сверстников. По словам очевидцев, драка закончилась, когда участница потасовки сказала, что не чувствует рук.

Уполномоченный по правам ребёнка в Омской области Елизавета Степкина рассказала радиостанции «Говорит Москва», что конфликт произошёл между воспитанницами местной школы-интерната основного общего образования № 2.

«В данном ролике использовались нецензурные слова. Все участники драки и причины конфликта установлены. Причина конфликта — выбор, кто из девочек будет встречаться с молодым человеком. И они решили встретиться один на один».

По словам омбудсмена, шестиклассниц поставили на внутришкольный учёт.

«Им оказывается психологическая помощь. Разработаны индивидуальные профилактические программы в отношении несовершеннолетних. Ранее девочки и их семьи на учёте не состояли. В настоящее время конфликт между девочками урегулирован».

В омском департаменте образования сообщили местным СМИ, что разбираются в ситуации.