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«Союзмультфильм» запускает собственный канал 

Газета.Ru и ещё 10 10 часов назад
«Союзмультфильм» запускает собственный канал
Фото: Союзмультфильм
Киностудия "Союзмультфильм" запустит собственный канал, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу студии. О запуске "Союзмультфильмом" неэфирного детского канала также сообщили "Известия" со ссылкой на несколько источников на телерынке.
Утверждалось, что канал могут запустить на базе уже существующего телеканала "Мультиландия". В "Союзмультфильме" переговоры с ним подтвердили, однако заявили и о других потенциальных претендентах.

"Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития "Союзмультфильма". Детали переговоров раскрывать пока преждевременно", — уточнили в киностудии.

Известно, что для запуска неэфирного телеканала "Союзмультфильму" нужно получить лицензию Роскомнадзора. У киностудии есть лицензия СМИ на телеканал "Союзмультфильм ТВ", которую она получила в 2016 году.
Ранее сообщалось, что дочь Алсу спела песню для нового сериала "Союзмультфильма".
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Общество , Роскомнадзор , газета "Известия" , РИА Новости
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