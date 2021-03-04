«Союзмультфильм» запускает собственный канал 

Киностудия "Союзмультфильм" запустит собственный канал, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу студии. О запуске "Союзмультфильмом" неэфирного детского канала также сообщили "Известия" со ссылкой на несколько источников на телерынке.

Утверждалось, что канал могут запустить на базе уже существующего телеканала "Мультиландия". В "Союзмультфильме" переговоры с ним подтвердили, однако заявили и о других потенциальных претендентах.

"Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития "Союзмультфильма". Детали переговоров раскрывать пока преждевременно", — уточнили в киностудии.

Известно, что для запуска неэфирного телеканала "Союзмультфильму" нужно получить лицензию Роскомнадзора . У киностудии есть лицензия СМИ на телеканал "Союзмультфильм ТВ", которую она получила в 2016 году.

Ранее сообщалось, что дочь Алсу спела песню для нового сериала "Союзмультфильма".