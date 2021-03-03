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Москва

Заледеневший город-призрак под Воркутой восхитил британцев 

Вероника Полынина 17 минут назад
Британцев впечатлили снимки полузаброшенного поселка Цементозаводский под Воркутой.
Издание Daily Mail опубликовало кадры заброшенных строений, заледеневших в 50-градусный мороз.
На фотографиях изображены дома, покрытые толстым слоем сосулек, полностью заиндевевшие заброшенные строения, а также кристаллы изо льда внутри помещений — на стенах, лестницах и мебели.

«Начиная с 2013 года отток населения из-за сурового климата и безработицы превратил многие города региона в призраки», — пишет Daily Mail.

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Читатели издания ужаснулись увиденному и отметили, что Цементозаводской оказался заброшен из-за того, что завод, для работников которого строился поселок, обанкротился.
«Вот это холодрыга!», «Так вот куда мы отправим всех нелегалов», «Вот это зима так зима! А не это вот — полдюйма снега, минус 2, по всей стране чрезвычайное положение, стихийное бедствие и сплошные сопли-вопли», «Неудивительно, что русские такие крутые — на это даже смотреть страшно», — приводит «ИноСМИ» комментарии пользователей.
Ранее «Рамблер» писал, что жители Воркуты начали предлагать свои квартиры с доплатой из-за заброшенности этих мест и холодов.
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Общество , Видео , InoSMI.Ru
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