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Британцев впечатлили снимки полузаброшенного поселка Цементозаводский под Воркутой

Издание Daily Mail опубликовало кадры заброшенных строений, заледеневших в 50-градусный мороз.

На фотографиях изображены дома, покрытые толстым слоем сосулек, полностью заиндевевшие заброшенные строения, а также кристаллы изо льда внутри помещений — на стенах, лестницах и мебели.

«Начиная с 2013 года отток населения из-за сурового климата и безработицы превратил многие города региона в призраки», — пишет Daily Mail.

Читатели издания ужаснулись увиденному и отметили, что Цементозаводской оказался заброшен из-за того, что завод, для работников которого строился поселок, обанкротился.

«Вот это холодрыга!», «Так вот куда мы отправим всех нелегалов», «Вот это зима так зима! А не это вот — полдюйма снега, минус 2, по всей стране чрезвычайное положение, стихийное бедствие и сплошные сопли-вопли», «Неудивительно, что русские такие крутые — на это даже смотреть страшно», — приводит «ИноСМИ» комментарии пользователей.

Ранее «Рамблер» писал, что жители Воркуты начали предлагать свои квартиры с доплатой из-за заброшенности этих мест и холодов.