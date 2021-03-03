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«Даже звери попрятались»: министр культуры Челябинской области рассказал о ночи на перевале Дятлова 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Челябинский чиновник провел ночь на перевале Дятлова
Фото: ТК «Звезда»
Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин совершил экстремальную экспедицию на печально известный перевал Дятлова. В эксклюзивной беседе со «Звездой» он поделился свежими впечатлениями от необычного предприятия.
Бетехтин посетил перевал в составе группы человек и многочисленной техники для съемок документального фильма и сурового испытания себя, техники и специального обмундирования. В ходе похода девять человек совершили ночевку у зловещей мекки паранормального. Современные технологии, по словам министра, однозначно спасали положение: как можно было остаться на морозе в одних носках в соответствии с легендой о тургруппе даже на несколько часов, он представить не мог. Однако, несмотря на суровые условия, в которые попала экспедиция, Бетехтин признался, что ничего особенно необычного встретить в этот раз не удалось.

«Ни светящихся шаров, ни йети, ни других чудес. Все было предельно жестко по температуре, переваливало за 50. Даже звери попрятались. Единственные, кого мы там видели, — это соболей», — поделился министр культуры.

Перевал Дятлова печально известен массовой гибелью туристов под предводительством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Трагический и загадочный инцидент, над причинами которого по сей день, уже по прошествии более 60 лет, ломают голову лучшие специалисты, произошел в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Точные причины гибели туристов, которые ночью в сильный мороз покинули свою палатку, до сих пор неизвестны.
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Комментарии 6
Общество , Алексей Бетехтин , Игорь Дятлов , Челябинская Область
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