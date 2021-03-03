Челябинский чиновник провел ночь на перевале Дятлова

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин совершил экстремальную экспедицию на печально известный перевал Дятлова. В эксклюзивной беседе со «Звездой» он поделился свежими впечатлениями от необычного предприятия.

Бетехтин посетил перевал в составе группы человек и многочисленной техники для съемок документального фильма и сурового испытания себя, техники и специального обмундирования. В ходе похода девять человек совершили ночевку у зловещей мекки паранормального. Современные технологии, по словам министра, однозначно спасали положение: как можно было остаться на морозе в одних носках в соответствии с легендой о тургруппе даже на несколько часов, он представить не мог. Однако, несмотря на суровые условия, в которые попала экспедиция, Бетехтин признался, что ничего особенно необычного встретить в этот раз не удалось.