Парк в Форосе благоустроят после жалоб на вырубку

"Вместе со строительством детско-молодежного оздоровительного комплекса застройщик берет на себя обязательства по благоустройству парка: установят новые скамейки, освещение, дорожки для скандинавской ходьбы в можжевеловой роще, малые архитектурные формы. Кроме этого, будет произведена компенсационная высадка, в рамках которой вместо одного удаленного дерева посадят три. Принять участие в ней сможет каждый желающий", — говорится в сообщении.