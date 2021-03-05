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Парк в Форосе благоустроят после жалоб на вырубку деревьев 

ТАСС и ещё 1 10 минут назад
Парк в Форосе благоустроят после жалоб на вырубку
Фото: РИА Новости
Форосский парк на южном берегу Крыма, где жители поселка пожаловались на вырубку деревьев и ограничение прохода при строительстве детского лагеря, будет благоустроен застройщиком. Об этом сообщается в пятницу на странице правительства республики во "ВКонтакте".

"Вместе со строительством детско-молодежного оздоровительного комплекса застройщик берет на себя обязательства по благоустройству парка: установят новые скамейки, освещение, дорожки для скандинавской ходьбы в можжевеловой роще, малые архитектурные формы. Кроме этого, будет произведена компенсационная высадка, в рамках которой вместо одного удаленного дерева посадят три. Принять участие в ней сможет каждый желающий", — говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что "все работы проходят в соответствии с разрешением Минприроды Крыма и с консультацией специалистов Никитского ботанического сада".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 марта сообщил, что Кремль обратит внимание на жалобы на вырубку деревьев в крымском парке "Форос" и задаст вопросы руководству региона. Песков добавил, что о соответствующем обращении жителей региона к Путину ему неизвестно. В среду глава Крыма Сергей Аксенов посетил Форос, осмотрел парк и пообещал вернуться, чтобы "закрыть эту историю и больше к ней не возвращаться". Поездка запланирована на 9 марта.
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Комментарии
Общество , Дмитрий Песков , Сергей Аксенов , Минприроды , Республика Крым
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