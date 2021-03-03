В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом 

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За сутки в Крыму зарегистрировали 65 случаев COVID-19.

«Из общего количества заболевших 45 выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Всего с начала пандемии на полуострове заболели 35 922 человека, выздоровели 32 177, в том числе 199 за прошедшие сутки.

Также стало известно, что в Карелии за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 104 человек, передаёт karelinform.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в регионе зафиксировано 41 222 случая заболевания. Выздоровели за всё время 37 145 человек. За предыдущие сутки — 158.