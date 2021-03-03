Детям из многодетных семей захотели выделить места в вузах

«Я считаю, что мы активно должны говорить о необходимости государственного приоритета для детей из многодетных семей — прежде всего, потому, что это может вызывать непонимание со стороны других семей», — сказал он.

Рыбальченко пояснил, что для успешной реализации демографической политики в обществе должна зародиться идея, что быть многодетным — это выгодно и престижно. Таким семьям власти могут помочь в устройстве детей в университеты, поскольку часто многодетные родители не могут позволить себе платить за высшее образование детей, а маткапитал предоставляется только дважды. Собеседник агентства отметил, что программа по увеличению мест в вузах обеспечит «приоритет инвестиций в семьи с большим количеством детей» и даст им социальный лифт.