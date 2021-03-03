«Альянс врачей» признали иноагентом

Независимый профсоюз «Альянс врачей» признан иностранным агентом и внесен в соответствующий реестр, говорится в сообщении Минюста. По итогам проверок были установлены факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности, передает «Интерфакс».
«Альянс врачей» — независимый профсоюз, созданный в августе 2018 года для защиты интересов врачей и медицинских работников России. Организацию возглавляет кандидат медицинских наук Анастасия Васильева, у «Альянса» в России есть 42 региональных отделения.