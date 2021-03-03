Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В России выздоровели более 90% заразившихся COVID-19 

Национальная Служба Новостей 28 минут назад
В России выздоровели более 90% заразившихся COVID-19
Фото: РИА Новости
Доля уже выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией в России впервые с начала эпидемии превысила 90%. Об этом говорят данные, предоставленные оперативным штабом по борьбе с COVID-19.
Кроме того, там отметили, что за сутки в России выявили 10 535 новых случаев заражения коронавирусом. Это немного меньше, чем днем ранее, и минимум с 4 октября прошлого года. Наибольшее число новых инфицированных в Москве — 1284. Далее следуют Санкт-Петербург (962) и Московская область (691). Также в пятёрке Нижегородская и Воронежская области.
С учётом новых данных в стране в общей сложности заразились 4 278 750 человек, отмечает Свободная пресса.
А ранее в среду, 3 марта, глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал жителей страны носить маски и соблюдать другие меры защиты от коронавируса — для того, чтобы избежать третьей волны COVID-19. Как пишет «Коммерсант», он подчеркнул, что для снижения рисков важно «не просто ждать третью волну», а «реализовать комплекс мероприятий». По словам министра, соблюдать меры предосторожности важно до тех пор, пока не сформируется популяционный иммунитет, подчеркивает RT.
Видео дня. Жители покрыли мэра отборным матом из-за плохой уборки дорог
Национальная Служба Новостей: последние новости
Матвиенко поддержала введение новой статьи за треш-стримы в УК Матвиенко поддержала введение новой статьи за треш-стримы в УК За сутки в России обнаружили 10 565 новых случаев COVID-19 За сутки в России обнаружили 10 565 новых случаев COVID-19 Матвиенко посоветовала россиянам планировать летний отпуск внутри страны Матвиенко посоветовала россиянам планировать летний отпуск внутри страны
Комментарии
Общество , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Воронежская Область , Москва , Московская область , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Ощущение, что это я ее родила»: Валерия рассказала о внучке
04:46
«Ощущение, что это я ее родила»: Валерия рассказала о внучке
Шоу-бизнес
Женщина выиграла 20 млн рублей в аэропорту
00:08
Женщина выиграла 20 млн рублей в аэропорту
В мире Общество
Мотоциклист выскользнул из-под колес поезда
01:31
Мотоциклист выскользнул из-под колес поезда
Происшествия Азия
Освободившегося «скопинского маньяка» сочли не опасным
00:32
Освободившегося «скопинского маньяка» сочли не опасным
Происшествия Криминал
Спасение покрытой коркой льда косули сняли на видео
01:37
Спасение покрытой коркой льда косули сняли на видео
Происшествия В мире
Полицейский автомобиль оседлал отбойник посреди дороги
00:35
Полицейский автомобиль оседлал отбойник посреди дороги
Происшествия Новости Москвы
12 человек стали жертвами крушения самолета
00:21
12 человек стали жертвами крушения самолета
Происшествия В мире
Танковые стрельбы на полигоне Алабино на видео
00:48
Танковые стрельбы на полигоне Алабино на видео
Армия
Появилось видео подрыва льда на реке Иневка
00:30
Появилось видео подрыва льда на реке Иневка
Армия
Видео нового способа определения долгожителей
03:37
Видео нового способа определения долгожителей
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение