В России выздоровели более 90% заразившихся COVID-19 

Доля уже выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией в России впервые с начала эпидемии превысила 90%. Об этом говорят данные, предоставленные оперативным штабом по борьбе с COVID-19.
Кроме того, там отметили, что за сутки в России выявили 10 535 новых случаев заражения коронавирусом. Это немного меньше, чем днем ранее, и минимум с 4 октября прошлого года. Наибольшее число новых инфицированных в Москве — 1284. Далее следуют Санкт-Петербург (962) и Московская область (691). Также в пятёрке Нижегородская и Воронежская области.
С учётом новых данных в стране в общей сложности заразились 4 278 750 человек, отмечает Свободная пресса.
А ранее в среду, 3 марта, глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал жителей страны носить маски и соблюдать другие меры защиты от коронавируса — для того, чтобы избежать третьей волны COVID-19. Как пишет «Коммерсант», он подчеркнул, что для снижения рисков важно «не просто ждать третью волну», а «реализовать комплекс мероприятий». По словам министра, соблюдать меры предосторожности важно до тех пор, пока не сформируется популяционный иммунитет, подчеркивает RT.