Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Норкин прокомментировал сообщения о «голодных бунтах» в России 

Мария Иванова 40 минут назад
Норкин прокомментировал рост цен в России еврейским анекдотом
Фото: РИА Новости
Телеведущий Андрей Норкин в своей программе «Место встречи» обсудил рост цен на продукты в России и объяснил ситуацию, рассказав анекдот о «коммерции». Новый выпуск программы опубликован на YouTube-канале НТВ.
Гости студии «Места встречи» комментировали публикации американских СМИ о возможных «голодных бунтах» в России. Они назвали такие прогнозы «сладкой фантазией» и подчеркнули, что государственное регулирование позволит удержать цены.
В конце программы Норкин решил рассказать анекдот в тему:

«Сидит Рабинович с маленьким Йосиком на привозе, продает арбузы и такая бумажечка перед ним стоит: «Один арбуз — три рубля, три арбуза — десять рублей». Идет мужик, увидел эту бумажку, хмыкнул, взял один арбуз, заплатил три рубля, второй арбуз — еще три рубля, потом еще три рубля выкладывает, берет третий арбуз и говорит: «Ну что, старик, я взял три арбуза всего за девять рублей. Не умеешь ты торговать». И ушел. Рабинович смотрит ему вслед и говорит: «Вот так всегда, Йосик. Зачем-то берет три арбуза вместо одного, а потом еще учит меня коммерции»

Как писал «Рамблер», в январе 2021 года рост цен на продукты в России стал максимальным за последние пять лет. Аналитики компании FinExpertiza подсчитали, что потребительские цены на продукты в январе 2021-го выросли на семь процентов к январю 2020-го, опередив инфляцию.
Видео дня. Жители покрыли мэра отборным матом из-за плохой уборки дорог
Комментарии
Общество , Андрей Норкин , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Освободившегося «скопинского маньяка» сочли не опасным
00:32
Освободившегося «скопинского маньяка» сочли не опасным
Происшествия Криминал
Спасение покрытой коркой льда косули сняли на видео
01:37
Спасение покрытой коркой льда косули сняли на видео
Происшествия В мире
12 человек стали жертвами крушения самолета
00:21
12 человек стали жертвами крушения самолета
Происшествия В мире
Полицейский автомобиль оседлал отбойник посреди дороги
00:35
Полицейский автомобиль оседлал отбойник посреди дороги
Происшествия Новости Москвы
Мотоциклист выскользнул из-под колес поезда
01:31
Мотоциклист выскользнул из-под колес поезда
Происшествия Азия
Женщина выиграла 20 млн рублей в аэропорту
00:08
Женщина выиграла 20 млн рублей в аэропорту
В мире Общество
Танковые стрельбы на полигоне Алабино на видео
00:48
Танковые стрельбы на полигоне Алабино на видео
Армия
Появилось видео подрыва льда на реке Иневка
00:30
Появилось видео подрыва льда на реке Иневка
Армия
Видео нового способа определения долгожителей
03:37
Видео нового способа определения долгожителей
Наука и техника
Появилось видео падения водонапорной под Тверью
01:09
Появилось видео падения водонапорной под Тверью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение