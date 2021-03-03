Норкин прокомментировал рост цен в России еврейским анекдотом

Телеведущий Андрей Норкин в своей программе «Место встречи» обсудил рост цен на продукты в России и объяснил ситуацию, рассказав анекдот о «коммерции». Новый выпуск программы опубликован на YouTube-канале НТВ.

Гости студии «Места встречи» комментировали публикации американских СМИ о возможных «голодных бунтах» в России. Они назвали такие прогнозы «сладкой фантазией» и подчеркнули, что государственное регулирование позволит удержать цены.

В конце программы Норкин решил рассказать анекдот в тему:

«Сидит Рабинович с маленьким Йосиком на привозе, продает арбузы и такая бумажечка перед ним стоит: «Один арбуз — три рубля, три арбуза — десять рублей». Идет мужик, увидел эту бумажку, хмыкнул, взял один арбуз, заплатил три рубля, второй арбуз — еще три рубля, потом еще три рубля выкладывает, берет третий арбуз и говорит: «Ну что, старик, я взял три арбуза всего за девять рублей. Не умеешь ты торговать». И ушел. Рабинович смотрит ему вслед и говорит: «Вот так всегда, Йосик. Зачем-то берет три арбуза вместо одного, а потом еще учит меня коммерции»

Как писал «Рамблер», в январе 2021 года рост цен на продукты в России стал максимальным за последние пять лет. Аналитики компании FinExpertiza подсчитали, что потребительские цены на продукты в январе 2021-го выросли на семь процентов к январю 2020-го, опередив инфляцию.