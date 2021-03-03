Тысячи российских студентов не смогут найти работу из-за пандемии 

Тысячи российских студентов по окончании вузов не смогут устроиться на работу по специальности, заявили опрошенные «Независимой газетой» эксперты. Рынок труда в стране трансформируется из-за пандемии. Процесс, по мнению аналитиков, может занять долгое время.

Журналисты отметили, что пандемия и связанные с ней ограничения в первую очередь отразились на туристической отрасли, на гражданской авиации, на работе учреждений культуры и развлечений. В каждой из указанных сфер предприниматели продолжают подсчитывать убытки и стараются сокращать штат: например, в России из-за падения спроса на туристические услуги работы могут лишиться от 1 до 3 миллионов человек.

Трудности в различных отраслях бизнеса не могут не беспокоить студентов, которые в настоящий момент получают профильное профессиональное образование. Директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина отметила, что сложности с трудоустройством могут возникнуть уже в этом году для студентов факультетов экономики туризма, бизнеса и сервиса. По ее словам, обучающимся сегодня следует задуматься о приобретении навыков, которые помогут им получить работу в смежных отраслях.

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец отметила, что российская образовательная система не сможет быстро адаптироваться к изменившимся реалиям на рынке труда. Она уверена, что изменение спроса приведёт к сокращению численности студентов на одних факультетах и к росту на других.

Директор центра мониторинга и статистики образования РАНХиГС Марк Агранович отметил, что пандемия заставила многих выпускников переориентироваться с вузов на среднеспециальные образовательные учреждения, где обучение стоит дешевле.