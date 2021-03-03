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Москва

Тысячи российских студентов не смогут найти работу из-за пандемии 

Павел Тиунов 1 час назад
Тысячи российских студентов не смогут найти работу из-за пандемии
Фото: РИА Новости
Тысячи российских студентов по окончании вузов не смогут устроиться на работу по специальности, заявили опрошенные «Независимой газетой» эксперты. Рынок труда в стране трансформируется из-за пандемии. Процесс, по мнению аналитиков, может занять долгое время.
Журналисты отметили, что пандемия и связанные с ней ограничения в первую очередь отразились на туристической отрасли, на гражданской авиации, на работе учреждений культуры и развлечений. В каждой из указанных сфер предприниматели продолжают подсчитывать убытки и стараются сокращать штат: например, в России из-за падения спроса на туристические услуги работы могут лишиться от 1 до 3 миллионов человек.
Трудности в различных отраслях бизнеса не могут не беспокоить студентов, которые в настоящий момент получают профильное профессиональное образование. Директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина отметила, что сложности с трудоустройством могут возникнуть уже в этом году для студентов факультетов экономики туризма, бизнеса и сервиса. По ее словам, обучающимся сегодня следует задуматься о приобретении навыков, которые помогут им получить работу в смежных отраслях.
Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец отметила, что российская образовательная система не сможет быстро адаптироваться к изменившимся реалиям на рынке труда. Она уверена, что изменение спроса приведёт к сокращению численности студентов на одних факультетах и к росту на других.
Директор центра мониторинга и статистики образования РАНХиГС Марк Агранович отметил, что пандемия заставила многих выпускников переориентироваться с вузов на среднеспециальные образовательные учреждения, где обучение стоит дешевле.
Ранее, как сообащал «Рамблер», в Минтруде РФ подсчитали, насколько больше стало безработных россиян по итогам 2020 года. Министр труда Антон Котяков отметил, что в конце прошлого года 4,4 миллиона граждан РФ оказались нетрудоустроенными. Уровень безработицы вырос с 4,6% до 5,9% — работы в минувшем году лишились около миллиона человек. При этом зарегистрированы как безработные на данный момент 2,77 миллиона человек, добавил глава Минтруда.
Видео дня. Жители покрыли мэра отборным матом из-за плохой уборки дорог
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Общество , Антон Котяков , Ирина Абанкина , Минтруд , ВШЭ , РАНХиГС , Независимая газета
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