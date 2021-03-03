2 марта в Санкт-Петербурге открылись соревнования по водно-спасательному многоборью. В бассейне «Ижорец» собралось около 70 участников. Программа мероприятия масштабная. Это отборочные соревнования перед чемпионатом мира, который пройдет в Италии в 2022 году. Сегодня участвуют как профессиональные спасатели, так и любители. В настоящее время проходит первый заплыв для девушек на дистанции 50 метров. Задача — доплыть до середины дорожки, забрать манекен и как можно быстрее вытащить его на берег. Норматива нет, но счет идет на секунды, потому что в реальных условиях человек может быть в состоянии клинической смерти и помощь ему надо оказать как можно быстрее.
Видео соревнований водных спасателей Петербурга
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