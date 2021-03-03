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МВД отказалось от идеи хранить отпечатки пальцев россиян до 100 лет 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
МВД отказалось хранить отпечатки пальцев россиян до 100 лет
Фото: ТАСС
МВД России отказалось от разработки законопроекта, который предусматривает увеличение срока хранения отпечатков пальцев граждан до достижения ими 100-летнего возраста. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Законопроект, согласно которому органы внутренних дел могут хранить дактилоскопические данные ряда граждан до момента их смерти или до достижения ими 100-летнего возраста, прошел независимую антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от дальнейшей его разработки, их законопроект рассматриваться не будет", — сказал собеседник агентства, не уточнив причин.

Комментариями МВД агентство пока не располагает.
20 февраля МВД РФ сообщило, что разработало законопроект о внесении изменений в ст. 13 федерального закона о государственной дактилоскопической регистрации в РФ, которым предложило увеличить срок хранения дактилоскопической информации. В ведомстве подчеркнули, что необходимость увеличения сроков хранения в базах отпечатков пальцев обусловлена тенденцией к росту числа граждан старше 80 лет в России. По достижении данного возраста повышается вероятность возникновения заболеваний, которые могут приводить к потере памяти. Соответственно, увеличение сроков хранения дактилоскопической информации до достижения человеком возраста 100 лет является обоснованным, отметили в министерстве.
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Общество , МВД , Москва
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