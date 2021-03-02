В России обяжут соцсети докладывать об удалении запрещенного контента 

Роскомнадзор обяжет социальные сети ежегодно отчитываться об удалении запрещенного контента, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект приказа, опубликованный на портале проектов нормативно-правовых актов.

Кроме того, соцсети должны будут разместить на главной странице электронную форму для жалоб пользователей.

Общественные обсуждения обоих нововведений продлятся до 16 марта.

Согласно первому приказу, владелец соцсети должен разместить ежегодный отчет об удаленном запрещенном контенте на главной странице соцсети не позднее 1 февраля в форме общедоступного и скачиваемого электронного документа (текстовый или графический файла формата PDF).

В отчете должно быть указано общее количество страниц с запрещенным контентом; число страниц, с которых такая информация была удалена соцсетью самостоятельно, без обращения в РКН; число страниц, контент на которых был заблокирован по требованию РКН; количество страниц, по поводу которых соцсеть обратилась в РКН; общее количество страниц, на которые поступали жалобы пользователей; число страниц, контент на которых соцсеть отказалась удалять.

Согласно второму приказу, электронная форма для жалоб пользователей на обнаруженную ими информацию должна быть размещена на главной странице соцсети. Также у пользователя должна быть возможность обратиться с жалобой прямо со своей личной страницы.

1 февраля, как сообщал «Рамблер», в России вступил в силу закон об обязанности социальных сетей самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, в том числе информацию, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность.