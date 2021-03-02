Зеленский привился после перенесённого COVID-19

«Прививка обязательна. Я знаю, что такое COVID-19, потому что болел этой болезнью. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то что я переболел COVID-19, у меня уровень антител очень низкий», — приводит УНИАН слова Зеленского.