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Зеленский объяснил, почему привился после перенесённого COVID-19 

RT на русском и ещё 2 44 минуты назад
Зеленский привился после перенесённого COVID-19
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему привился после перенесённого COVID-19. По его словам, у него был низкий уровень антител.

«Прививка обязательна. Я знаю, что такое COVID-19, потому что болел этой болезнью. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то что я переболел COVID-19, у меня уровень антител очень низкий», — приводит УНИАН слова Зеленского.

Ранее Зеленский публично сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 во время поездки в Донбасс.
Он отметил, что сделал это «на передовой в качестве главнокомандующего».
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Общество , Владимир Зеленский , УНИАН
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