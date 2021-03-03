В России началась проверка системы оповещения

России началась масштабная проверка системы оповещения, мероприятие стартовало с Камчатки, там сирены заработали 3 марта в 10.40 по местному времени, сообщили в краевом ГУ МЧС

В систему входят и локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов, система оповещения о цунами, системы экстренного оповещения населения, средства оповещения телевидения и радиовещания с включением всех имеющихся оконечных устройств (электросирен и уличных громкоговорителей).

«Мероприятие проводилось в целях проверки организации своевременного оповещения органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС, а также населения при возникновении чрезвычайных ситуаций», — добавили в МЧС.

Проверка проводится по плану, жителей региона призвали сохранять спокойствие.