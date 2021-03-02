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Москва

90 лет последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву 

Александр Котлеткин 10 минут назад
Первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев во вторник отмечает 90-й день рождения. Об этом сообщает ТАСС.
Михаил Горбачев шесть лет был главным политиком СССР. В 1985 году он был назначен генсеком КПСС и сразу провозгласил новый политический курс — «Перестройку». Горбачев предложил учредить пост президента и отменить статью конституции о руководящей роли партии.
Его правление ознаменовалось падением «Железного занавеса», окончанием холодной войны, выводом советских войск из Афганистана, падением Берлинской стены и воссоединением Германии.
Начиная перестройку, Горбачев хотел сохранить Советский Союз, превратив его в свободное демократическое государство. В 1990 году его удостоили Нобелевской премии мира.
Горбачеву так и не удалось провести полноценные реформы. СССР раздирали сильнейшие социальные, экономические и политические противоречия. Горбачев стремительно терял власть, а страна начала разваливаться на части. К 1991 году все республики Советского союза объявили о государственном суверенитете.
Горбачев сложил полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года, тогда же Советский Союз прекратил свое существование.
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Общество , Фото , Михаил Горбачев , КПСС
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