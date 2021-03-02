90 лет последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву 

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Первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев во вторник отмечает 90-й день рождения. Об этом сообщает ТАСС.

Михаил Горбачев шесть лет был главным политиком СССР. В 1985 году он был назначен генсеком КПСС и сразу провозгласил новый политический курс — «Перестройку». Горбачев предложил учредить пост президента и отменить статью конституции о руководящей роли партии.

Его правление ознаменовалось падением «Железного занавеса», окончанием холодной войны, выводом советских войск из Афганистана, падением Берлинской стены и воссоединением Германии.

Начиная перестройку, Горбачев хотел сохранить Советский Союз, превратив его в свободное демократическое государство. В 1990 году его удостоили Нобелевской премии мира.

Горбачеву так и не удалось провести полноценные реформы. СССР раздирали сильнейшие социальные, экономические и политические противоречия. Горбачев стремительно терял власть, а страна начала разваливаться на части. К 1991 году все республики Советского союза объявили о государственном суверенитете.

Горбачев сложил полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года, тогда же Советский Союз прекратил свое существование.