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Когда это все закончится: в России появился новый налог 

Елена Прошина 47 минут назад
Когда это все закончится: почти половина россиян не знали о новом налоге
Фото: ТАСС
Почти половина россиян (44 процента), опрошенных банком «Открытие», не знали о введенном в России налоге на доходы с крупных вкладов. Об этом сообщает ТАСС.
Как писал «Рамблер», о решении ввести налог на доход с банковских вкладов и инвестиций президент Владимир Путин рассказал в конце марта 2020 года.
Ставка налога составила 13 процентов. Он касается людей, хранящих на депозите более миллиона рублей или вложивших такую же сумму в долговые ценные бумаги. Налогом облагаются не сами вложения, а доход с них.
Слышали о налоге 56 процентов участников опроса «Открытия». Однако только 27 процентов респондентов заявили, что знают о методике расчета этого налога. Самыми информированными оказались жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 29 процентов).
На Северном Кавказе тонкости нового налога понятны восьми процентам респондентов, а в Южном федеральном округе — 18 процентам.
74 процента опрошенных заявили, что не планируют отказываться от вкладов: они хотят получать с них доход, пусть и уменьшенный. Около 20 процентов вкладчиков уже позаботились о том, чтобы избежать налога: 13 процентов забрали часть денег с депозита, а семь — получили процентный доход до начала действия налога.
Еще 47 процентов респондентов рассматривают альтернативные способы получить доход. К примеру, 19 процентов опрошенных рассматривают покупку недвижимости, 12 процентов хотят вложиться в акции, шесть процентов — в драгоценные металлы.
В опросе приняли участие около тысяч россиян от 18 до 65 лет, живущие в городах с населением более ста тысяч человек.
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Общество , Владимир Путин , Ханты-Мансийский банк "Открытие"
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