Когда это все закончится: почти половина россиян не знали о новом налоге

Почти половина россиян (44 процента), опрошенных банком «Открытие» , не знали о введенном в России налоге на доходы с крупных вкладов. Об этом сообщает ТАСС.

Как писал «Рамблер», о решении ввести налог на доход с банковских вкладов и инвестиций президент Владимир Путин рассказал в конце марта 2020 года.

Ставка налога составила 13 процентов. Он касается людей, хранящих на депозите более миллиона рублей или вложивших такую же сумму в долговые ценные бумаги. Налогом облагаются не сами вложения, а доход с них.

Слышали о налоге 56 процентов участников опроса «Открытия». Однако только 27 процентов респондентов заявили, что знают о методике расчета этого налога. Самыми информированными оказались жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 29 процентов).

На Северном Кавказе тонкости нового налога понятны восьми процентам респондентов, а в Южном федеральном округе — 18 процентам.

74 процента опрошенных заявили, что не планируют отказываться от вкладов: они хотят получать с них доход, пусть и уменьшенный. Около 20 процентов вкладчиков уже позаботились о том, чтобы избежать налога: 13 процентов забрали часть денег с депозита, а семь — получили процентный доход до начала действия налога.

Еще 47 процентов респондентов рассматривают альтернативные способы получить доход. К примеру, 19 процентов опрошенных рассматривают покупку недвижимости, 12 процентов хотят вложиться в акции, шесть процентов — в драгоценные металлы.

В опросе приняли участие около тысяч россиян от 18 до 65 лет, живущие в городах с населением более ста тысяч человек.