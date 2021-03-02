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Москва

Матвиенко призвала россиян отдыхать внутри страны 

Артём Кульша 17 минут назад
Матвиенко призвала россиян отдыхать внутри страны
Фото: РИА Новости
Россиянам стоит планировать отпуск в своей стране. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила РИА Новости.
Она подчеркнула, что власти России готовы открывать авиасообщение с новыми странами по мере улучшения эпидемической ситуации, но это всегда обоюдное решение, а ситуация во многих странах, в том числе Европы, сейчас крайне сложная.
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«Гарантированно планировать отпуск можно и нужно в России — не придется бояться, что закроются границы или какие-то рейсы отменят», — высказала мнение парламентарий.

Она отметила, что в России есть огромное количество возможностей для отдыха — исторические места, природные заказники и заповедники. Матвиенко обратила внимание на то, что в настоящее время правительство уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма и созданию условий для граждан разных возрастов и с разным доходом.

«Настоятельно рекомендую планировать отпуск в своей стране. Что касается отдыха в других государствах, это зависит не от нас», — подытожила она.

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Общество , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , РИА Новости
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