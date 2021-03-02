Матвиенко призвала россиян отдыхать внутри страны 

Россиянам стоит планировать отпуск в своей стране. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила РИА Новости.
Она подчеркнула, что власти России готовы открывать авиасообщение с новыми странами по мере улучшения эпидемической ситуации, но это всегда обоюдное решение, а ситуация во многих странах, в том числе Европы, сейчас крайне сложная.
«Гарантированно планировать отпуск можно и нужно в России — не придется бояться, что закроются границы или какие-то рейсы отменят», — высказала мнение парламентарий.
Она отметила, что в России есть огромное количество возможностей для отдыха — исторические места, природные заказники и заповедники. Матвиенко обратила внимание на то, что в настоящее время правительство уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма и созданию условий для граждан разных возрастов и с разным доходом.
«Настоятельно рекомендую планировать отпуск в своей стране. Что касается отдыха в других государствах, это зависит не от нас», — подытожила она.