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Более 111,5 млн тестов на коронавирус провели в России 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Более 111,5 млн тестов на коронавирус провели в России
Фото: РИА Новости
Более 111,5 млн исследований на коронавирус проведено в России. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф».

«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 111,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 203 тыс. тестов на коронавирус», — говорится в публикации.

Сообщается также, что под медицинским наблюдением в России остается 555 тыс. 111 человек.
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Общество , Роспотребнадзор
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