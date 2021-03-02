Более 111,5 млн тестов на коронавирус провели в России 

Более 111,5 млн исследований на коронавирус проведено в России. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф».
«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 111,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 203 тыс. тестов на коронавирус», — говорится в публикации.
Сообщается также, что под медицинским наблюдением в России остается 555 тыс. 111 человек.