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Москва

Голикова: заболеваемость COVID-19 в России снижается, но остается «достаточно серьезной» 

ТАСС и ещё 2 4 часа назад
Голикова указала на снижение уровня заболеваемости COVID
Фото: РИА Новости
Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в России снижается, но остается "достаточно серьезным". Как рассказала в интервью ТАСС вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Россия по уровню заболеваемости находится сейчас в той же точке, что и в конце мая 2020 года.

"Цифры новых случаев коронавирусной инфекции хоть и обнадеживающе уменьшаются, по-прежнему остаются достаточно серьезными. И вы помните, что когда в мае месяце мы уходили на некоторые послабления, то как раз находились примерно в этой точке по количеству новых случаев, в которой находимся сейчас", — рассказала она.

По словам Голиковой, сейчас ситуация осложняется тем, что зима и начало весны являются периодом распространения вирусных инфекций. "Хотя должна сказать, что ковид практически вытеснил грипп, плюс важно, что мы провели массовую вакцинацию против гриппа и традиционный "горб" подъема заболеваемости по гриппу сейчас существенно меньше, чем он был в предыдущий год", — отметила она.
Вице-премьер добавила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу, если вакцинация будет идти такими же темпами, как сейчас.

"Если вакцинация происходит такими темпами, как она идет сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года. Эта дата может меняться, может быть сдвинута на более ранний срок и, скорее всего, так и будет. Зависит это исключительно только от темпов вакцинации", — рассказала она.

По словам Голиковой, чтобы определить конечную дату достижения коллективного иммунитета, была разработана эпидемиолого-математическая модель в каждом регионе страны и в целом по России. У нее достаточно много компонентов, исходя из которых она определяет дату коллективного иммунитета. "В этой связи до тех пор, пока мы не достигнем коллективного иммунитета, нужно соблюдать принятые ограничительные меры", — добавила она.
Ранее вице-премьер сообщила, что коллективный иммунитет будет достигнут после вакцинации 60% населения страны, за исключением переболевших и детей до 18 лет, что составляет 68,6 млн человек.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 114,1 млн человек, свыше 2,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 257 650 случаев заражения, выздоровели 3 823 074 человека, умерли 86 455. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Комментарии
Общество , Татьяна Голикова , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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