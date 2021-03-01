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Москва

МВД разрабатывает законопроект об условиях пребывания иностранцев в России 

Парламентская газета 22 минуты назад
МВД готовит законопроект о пребывании иностранцев
Фото: АГН МОСКВА
Министерство внутренних дел приступило в разработке законопроекта об условиях въезда и выезда и пребывания в России иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщается в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Законодательное регулирование проекта федерального закона будет направлено на общественные отношения, складывающиеся по поводу получения (утраты) иностранными гражданами и лицами без гражданства права на въезд и нахождение на территории Российской Федерации, связанные с этим обязанности иностранных граждан, граждан Российской Федерации и организаций, обстоятельства, исключающие нахождение иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также обстоятельства (условия), имеющие значение для допуска иностранных граждан к участию в трудовых, гражданско-правовых, образовательных и иных отраслевых правоотношениях», — говорится в кратком изложении инициативы.

В ведомстве объяснили разработку инициативы необходимостью усовершенствовать нормативно-правовое регулирование в миграционной сфере на основе системного подхода и критической оценки существующих законодательных актов с учетом современных вызовов и угроз национальной безопасности.

«Целью разработки проекта федерального закона является обеспечение формирования отвечающей интересам Российской Федерации миграционной ситуации, способствующей решению задач в сфере социально-экономического, пространственного и демографического развития страны, повышения качества жизни ее населения, обеспечения безопасности государства, защиты национального рынка труда, поддержания межнационального и межрелигиозного мира и согласия в российском обществе, в сфере защиты и сохранения русской культуры и русского языка», — говорится в уведомлении о разработке документа.

20 февраля также стало известно о разработке Минпросвещения проекта постановления правительства о минимальном уровне знаний, необходимых мигрантам для сдачи экзамена по русскому языку, истории и основам законодательства РФ. Документ об успешном прохождении этого испытания требуется всем, кто желает получить трудовой патент, разрешение на временное проживание, вид на жительство или гражданство РФ. От экзамена освобождены только иностранцы, отучившиеся в российском вузе, а также люди пенсионного возраста.
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Общество , МВД
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