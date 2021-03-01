МВД готовит законопроект о пребывании иностранцев

«Законодательное регулирование проекта федерального закона будет направлено на общественные отношения, складывающиеся по поводу получения (утраты) иностранными гражданами и лицами без гражданства права на въезд и нахождение на территории Российской Федерации, связанные с этим обязанности иностранных граждан, граждан Российской Федерации и организаций, обстоятельства, исключающие нахождение иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также обстоятельства (условия), имеющие значение для допуска иностранных граждан к участию в трудовых, гражданско-правовых, образовательных и иных отраслевых правоотношениях», — говорится в кратком изложении инициативы.