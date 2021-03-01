МВД готовит законопроект о пребывании иностранцев

«Законодательное регулирование проекта федерального закона будет направлено на общественные отношения, складывающиеся по поводу получения (утраты) иностранными гражданами и лицами без гражданства права на въезд и нахождение на территории Российской Федерации, связанные с этим обязанности иностранных граждан, граждан Российской Федерации и организаций, обстоятельства, исключающие нахождение иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также обстоятельства (условия), имеющие значение для допуска иностранных граждан к участию в трудовых, гражданско-правовых, образовательных и иных отраслевых правоотношениях», — говорится в кратком изложении инициативы.
«Целью разработки проекта федерального закона является обеспечение формирования отвечающей интересам Российской Федерации миграционной ситуации, способствующей решению задач в сфере социально-экономического, пространственного и демографического развития страны, повышения качества жизни ее населения, обеспечения безопасности государства, защиты национального рынка труда, поддержания межнационального и межрелигиозного мира и согласия в российском обществе, в сфере защиты и сохранения русской культуры и русского языка», — говорится в уведомлении о разработке документа.