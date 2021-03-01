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Москва

Госдума может смягчить наказание медикам за утрату наркопрепаратов 

ИА Regnum 51 минуту назад
Медикам смягчат наказание за утрату наркопрепаратов
Фото: РИА Новости
Законопроект, освобождающий медиков от уголовной ответственности за утрату наркотических препаратов по неосторожности, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.
Действие Уголовного кодекса предлагается не распространят на случаи, когда нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ совершено по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам.
Факт утраты фиксируется комиссией в порядке, установленном Минздравом по согласованию с МВД.
Внесение предлагаемого изменения не исключает дисциплинарную и материальную ответственность за утрату вверенных наркотических средств и психотропных веществ.
За период с 2016 года по июнь 2019 года возбуждено 79 уголовных дел по статье 2282 УК, из них 29 в отношении медицинских работников, из которых пять были прекращены на стадии расследования, а 15 направлены в суд.
Внесение изменения соответствует рекомендациям Международного комитета по контролю над наркотиками, который признает одной из причин ограничения доступности наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях наличие правовых санкций за непреднамеренные ошибки при обращении с опиоидными анальгетиками.
Инициатива подготовлена во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по итогам его встречи с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области 31 октября 2019 г.
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Общество , Владимир Путин , Минздрав РФ , Госдума , Правительство РФ , МВД , ИА REGNUM
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