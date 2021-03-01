Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Скульптуру Аленки оживили при помощи нейросети 

ТК «Звезда» 1 час назад
Скульптуру Аленки оживили при помощи нейросети
Фото: ТК «Звезда»
Фотографию скульптуры Аленки из Нововоронежа оживили с помощью нейросети. Сделать это удалось при помощи технологии израильских специалистов для анимации старых снимков.
После анимирования голова металлической девушки получила возможность вертеться, приоткрывать рот и моргать.
Однако «оживление» Аленке не помогло, поскольку в комментариях пользователи отметили, что в динамике скульптура стала выглядеть еще страшнее
Скульптура «Аленки» была установлена в честь 250-летия села Новая Аленовка. У местных жителей арт-объект вызвал недовольство и страх, после чего ее убрали и продали за 2,6 миллиона рублей.
Видео дня. Ларисе Долиной удалось помолодеть на 30 лет
ТК «Звезда»: последние новости
Звезда сериала «Воронины» раскрыла зарплаты российских актеров Звезда сериала «Воронины» раскрыла зарплаты российских актеров Адвокат рассказал, как могут поделить наследство Градовой Адвокат рассказал, как могут поделить наследство Градовой Власти Москвы назвали условие для отмены всех ограничений из-за COVID-19 Власти Москвы назвали условие для отмены всех ограничений из-за COVID-19
Общество , Воронежская Область , Нововоронеж
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с устроившим стрельбу на автомойке в Кировске
02:03
Опубликовано видео с устроившим стрельбу на автомойке в Кировске
Происшествия
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
00:54
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
Общество
Обматеривший кота в эфире чиновник попал на видео
00:42
Обматеривший кота в эфире чиновник попал на видео
Другое Интернет
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
00:13
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
Конфликты Происшествия
Драку сову с вороной сняли на видео
00:31
Драку сову с вороной сняли на видео
Общество
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
01:00
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
Происшествия
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
06:38
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
Новости Москвы Политика
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
00:14
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
Происшествия
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
00:34
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение