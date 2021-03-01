Скульптуру Аленки оживили при помощи нейросети 

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Фотографию скульптуры Аленки из Нововоронежа оживили с помощью нейросети. Сделать это удалось при помощи технологии израильских специалистов для анимации старых снимков.

После анимирования голова металлической девушки получила возможность вертеться, приоткрывать рот и моргать.

Однако «оживление» Аленке не помогло, поскольку в комментариях пользователи отметили, что в динамике скульптура стала выглядеть еще страшнее