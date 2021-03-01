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Россияне теперь могут требовать убрать свои личные данные из Интернета 

News.ru 46 минут назад
Россияне cмогут требовать убрать свои данные из Сети
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России с 1 марта запрещено распространять персональные сведения о гражданах без их специального согласия. Речь идёт об информации, которую можно будет найти в свободном доступе в социальных сетях или на сайтах объявлений, например фотографии, фамилию и имя, адрес и электронную почту. Об этом сообщила пресс-служба Государственной думы.
Автором инициативы, которая вступила в силу с 1 марта, стал депутат, член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Отказать в удовлетворении требования могут, только если распространение ваших персональных данных представляет общественную значимость. Например, ваше имя упоминается в журналистской публикации на важную тему или связано с обнародованием материалов резонансного уголовного дела, — пояснил парламентарий.

Теперь россияне сами могут выбрать, какие именно сведения о них можно использовать публично, а какие останутся приватными. По вступившим в силу правилам операторы сайтов и соцсетей обязаны удалить персональные данные в течение трёх дней после запроса пользователя. Если через три дня личные сведения ещё опубликованы, то граждане могут обратиться в суд.
С 1 марта в Рунете на каждое действие по распространению информации теперь нужно согласие её владельца. И это касается как передачи третьим лицам, так и публикаций в открытом доступе. Важным уточнением является то, что молчание пользователя в этом случае не считается согласием на обработку или распространение персональных данных.
Это не единственное изменение, с которым придётся столкнуться россиянам в первый день весны. Перемены коснутся магазинов, автовладельцев, семей с детьми, росгвардейцев и даже дачников. NEWS.ru подготовил материал о том, на что стоит обратить внимание жителям России с 1 марта.
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Комментарии
Общество , Антон Горелкин , Госдума
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