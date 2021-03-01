Житель Перми покорил перевал Дятлова в 40-градусный мороз

Житель Перми Сергей Улитин покорил перевал Дятлова в Свердловской области на ездовых собаках в экстремальных условиях. Своими впечатлениями от путешествия он поделился с порталом 59.RU.

Мужчина уточнил, что преодолел семидневный путь в 230 километров при 40-градусном морозе. Поездку он запланировал в 2020-м, в этом году к нему присоединились каюр Илья Аристов из Екатеринбурга и блогер Альберт Северный из Москвы

«Нас мучили сомнения, правильно ли мы делаем. Когда запрягали собак, с перевала пришли снегоходчики, которые везли лыжницу с сильными обморожениями. Все это было страшно, но мы решили, что не будем отступать», — поделился россиянин.

Непосредственно преодоление перевала началось после Базы Ильича — там туристы оставили вещи и палатки, прикрепив записку: «Ушли штурмовать перевал». Улитин стартовал рано утром в одиночку, в какой-то момент у него начались неполадки с навигатором — он осознал, что находится «один с собаками посреди Уральского хребта в состоянии полной неизвестности».

Позже он случайно заметил следы снегоходов, а затем, поднявшись на холм, — мемориал, установленный в честь дятловцев.

«Это была Холатчахль — "Гора мертвых", на склоне которой и погибли дятловцы. Меня захватила буря эмоций: мы победили! Ведь я два года шел к этому. А еще были эмоции от понимания, что ты тут букашка, что от тебя тут ничего не зависит», — отметил Утилин.

Спустя некоторое время мужчина встретился с остальными участниками экспедиции, на базу им удалось вернуться только к вечеру. Пермяк подчеркнул, что те эмоции, которые они испытали в горах, настолько сильны, что их невозможно описать. «Те люди, которые поднимаются на перевал Дятлова на снегоходах и платят большие деньги за комфорт, этого не испытывают. И только тот, кто идет к цели пешком или на лыжах, замечая каждый след и преодолевая многое, может это испытать», — заключил он.

11 февраля сообщалось , что группа туристов из Москвы, которые прослыли исчезнувшими на перевале Дятлова в Свердловской области, а затем были найдены в аэропорту, рассказали свою версию случившегося. По их словам, погода и условия на перевале были непредсказуемыми: тяжелая, неразбитая тропа и наледь, из-за которой путешественники постоянно застревали.

Девять туристов группы Игоря Дятлова погибли зимой 1959 года на Северном Урале при невыясненных обстоятельствах. По официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых из них были обнаружены серьезные травмы. В ходе расследования были отработаны различные версии: обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, а также ссора между туристами.