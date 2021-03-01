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ВЦИОМ: половина россиян положительно относятся к ЕС 

ТАСС 38 минут назад
Половина россиян положительно относятся к ЕС
Фото: РИА Новости
Более половины (55%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) положительно относятся к странам Европейского союза, около половины (48%) хотели бы для РФ партнерских отношений с ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные на сайте центра в понедельник.
Согласно материалам исследования, 27% опрошенных россиян отрицательно относятся к ЕС, 18% респондентов затруднились ответить. Несмотря на в целом положительное отношение россиян к странам ЕС, большинство участников опроса уверены, что в текущем характере отношений России со странами Евросоюза преобладает негатив: 40% оценили их как скорее прохладные, 13% как враждебные. Каждый четвертый опрошенный (26%) считает сложившиеся отношения нейтральными, положительными — только 15%.
Из опроса также следует, что почти половина респондентов (48%) считают, что Россия должна стремиться к установлению партнерских отношений с Европейским союзом, причем доля придерживающихся такого мнения выросла на 15% с 2008 года. Более трети опрошенных (35%) убеждены, что на Западе к России никогда не будут относиться как к равноправному партнеру, поэтому ей нет смысла стремиться в Европу. Напротив, каждый десятый респондент (9%) считает, что Россия должна стремиться стать членом ЕС.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 24 февраля. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Общество , ЕС , ВЦИОМ
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