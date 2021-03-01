Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Познер обвинил интернет в подавлении свободы слова 

Lenta.ru 2 часа назад
Познер обвинил интернет в подавлении свободы слова
Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»
Телеведущий и журналист Владимир Познер обвинил интернет в том, что из-за доступа к нему у людей становится меньше свободы слова. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «И грянул гром».

«Может быть то, что я скажу, парадоксально, но я считаю, что с интернетом у нас стало меньше свободы слова, чем было до интернета», — заявил Познер. По его словам, в результате интернет в том числе сформировался в инструмент подавления. По его оценке, сеть уже используется таким образом против людей.

Журналист пояснил, что благодаря доступу к сети любой человек имеет право высказать свою точку зрения. Однако такая возможность может нести и негативный эффект: пользователя могут атаковать гневными комментариями, после которых «он больше высказываться, скорее всего, не будет».
В интервью Познер также рассказал о своем отношении к недоброжелателям, которые комментируют его высказывания в интернете. «Я, например, не смотрю, что пишут обо мне, а если спросить меня "почему", то я вам отвечу: да потому что мне не интересно», — заметил телеведущий.
Он добавил, что многих людей интересует чужое мнение в интернете, и оно может действовать на них «подавляюще». «У меня есть моя аудитория, и она немалая — вот и хорошо. А то, что там кто-то высказался. Ну на здоровье, высказывайтесь, но почему я должен это читать? Я не понимаю», — заключил журналист.
В ходе одного из прошлых интервью Познер выступил за ограничение вседозволенности в интернете. Телеведущий объяснил это не введением ограничения свободы слова, а формированием ответственности у людей.
Видео дня. Ларисе Долиной удалось помолодеть на 30 лет
Последние новости
Билл Гейтс назвал предполагаемые сроки окончания пандемии Билл Гейтс назвал предполагаемые сроки окончания пандемии В ЕС согласовали антироссийские санкции из-за Навального В ЕС согласовали антироссийские санкции из-за Навального Пресс-секретарь Пашиняна признала неверными его слова об «Искандерах» Пресс-секретарь Пашиняна признала неверными его слова об «Искандерах»
Комментарии 2
Общество , Владимир Познер
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
00:54
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
Общество
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
00:14
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
Происшествия
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
00:13
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
Конфликты Происшествия
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
01:00
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
Происшествия
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
06:38
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
Новости Москвы Политика
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
00:34
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
Происшествия Азия
«Мы проучили его»: за что избили музыканта «Машины времени»
03:03
«Мы проучили его»: за что избили музыканта «Машины времени»
Происшествия Криминал
В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми
02:06
В ТЦ Перово Молл оборвался аттракцион с детьми
Происшествия
Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью
04:06
Успенская в день рождения воссоединилась с дочерью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение