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Начался прием заявок на конкурс «Моя страна — моя Россия» 

ТАСС 31 минуту назад
Начался прием заявок на конкурс «Моя страна — моя Россия»
Фото: РИА Новости
Всероссийский конкурс "Моя страна — моя Россия", прием заявок на который начался 1 марта, пройдет по 17 номинациям. Об этом сообщил директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров на церемонии открытия конкурса в Москве в понедельник.
Конкурс "Моя страна — моя Россия" пройдет уже в 18-й раз. С 2018 года он является одним из проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Церемония открытия нового сезона прошла 1 марта в Москве, в Доме ученых имени академика А. П. Александрова НИЦ "Курчатовский институт".

"У нас планируется 17 номинаций. Количество экспертов в этом году возрастет в два раза. [Лидеры конкурса] получат поддержку в реализации своих инициатив и смогут претендовать на получение грантов, льгот при поступлении в российские вузы, приглашения на стажировки или даже на постоянное трудоустройство в крупные компании", — сказал Комиссаров, добавив, что участники также смогут получить помощь наставников из числа победителей других проектов платформы "Россия — страна возможностей".

Основными тематическими направлениями конкурса в этом году станут наука, технологии и космос, добавила руководитель конкурса Лариса Пастухова.
Прием работ на конкурс продлится до 12 мая. Затем размещенные на сайте конкурса проекты пройдут экспертизу, после которой участников пригласят на очно-дистанционный этап защиты работ, начинающийся 12 июля. Награждение победителей пройдет в декабре.
Ежегодный всероссийский конкурс "Моя страна — моя Россия" нацелен на привлечение молодежи к реализации приоритетных национальных проектов и решению острых вопросов развития российских регионов. Конкурс ежегодно привлекает тысячи школьников, студентов, молодых ученых, а также педагогов-новаторов и инициативных граждан, в том числе — представителей иностранных государств. В прошлом году количество заочных участников составило более 63 тыс., на очный этап были отобраны 738 инициатив. Победителями стали 125 авторов, чьи идеи касались развития энергетики, градостроительства, комфортной городской среды, удаленных арктических и дальневосточных территорий и других тем.
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Общество , Курчатовский институт , Москва
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