Что изменится в жизни россиян с 1 марта 

Телеканал «Царьград» рассказал , что с 1 марта у россиян начнется «новая жизнь» — в стране вступают в силу новые правила для водителей, наемных работников и родителей детей до семи лет.

В частности, в начале весны на российских дорогах начнет появляться новый знак «Фотовидеофиксация», обозначающий места, где могут быть установлены стационарные или передвижные камеры с функцией фото— и видеосъемки нарушений ПДД.

Теперь этот знак станет самостоятельным (предыдущий мог применяться только с другими знаками или со светофорами).

Кроме того, с 1 марта в России перестанет действовать беззаявительный порядок назначения выплат на детей до трех лет семьям с низким доходом. Теперь для получения денег нужно будет обратиться в уполномоченные органы. Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму для ребенка в конкретном регионе.

Еще одно нововведение — единые правила по охране труда в замкнутых пространствах (коллекторах, колодцах, туннелях, вентиляционных шахтах). К примеру, по этим правилам работник может находиться в канализационном колодце не более 15 минут, вторично спуститься туда можно только после 15-минутного перерыва.

Ранее «Рамблер» рассказал об изменениях, которые ждут дачников в 2021 году. В первую очередь, будет продлена «дачная амнистия».

Срок действия права на упрощенное оформление дачных участков продлевают с 1 марта 2021 года сразу на пять лет — до марта 2026-го. Закон позволяет россиянам оформлять права на объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) без необходимости получать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Благодаря этому дачники смогут оформить права на садовый либо жилой дом не выше трех этажей, строительство которого началось до 4 августа 2018 года.

Кроме того, изменятся правила проведения ежегодных собраний садоводов. Ранее всех участников садового некоммерческого товарищества (СНТ) необходимо было заранее оповещать о дате собрания. Теперь дату можно прописать в уставе и никого не уведомлять. Также в уставе нужно прописать вопросы для обсуждения.