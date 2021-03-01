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В России за сутки выявили 10 535 заразившихся коронавирусом 

ТАСС и ещё 8 1 марта 2021
В России за сутки выявили 10 535 заразившихся COVID-19
Фото: ТАСС
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 535. Общее количество инфицированных достигло 4 278 750, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.
В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,25%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 15 694. Всего уже выздоровели 3 853 734 человека. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до уровня 90% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 452 против 441 днем ранее. Всего от инфекции умерли 87 348 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,04%, следует из данных штаба.

Ситуация в Москве

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 284. Всего в столице с начала пандемии выявили 983 134 инфицированных. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,13%. Днем ранее было выявлено 1 277 заразившихся.
За сутки умерили из-за коронавируса 46 пациентов, всего в столице зарегистрировано 15 192 летальных исхода.
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Общество , Коронавирус , Коронавирус в Москве , Москва
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