Онищенко заявил о вреде коротких рабочих недель весной

России слишком много нерабочих дней, что вредит экономике и здоровью граждан. Об этом URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко

«Ощущается очевидный избыток нерабочих дней. Это отнюдь не способствует интенсивному развитию экономики даже в тех отраслях, которые на нее не влияют. Если это произойдет [праздники сократят], никто ничего не потеряет. Но пока никто об этом не заговаривает, дескать люди привыкли. Но ко всему можно привыкнуть», — считает Онищенко.

Он уточнил, что в продолжительные новогодние праздники люди употребляют больше алкоголя, что не способствует сохранению здоровья населения страны. Депутат вспомнил, что в советские годы люди отдыхали в Новый год только 1 января, и в мае отдыхали 1-2 числа. «Тогда мы не чувствовали никого ущемления своих прав», — заключил Онищенко.

При этом экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин отмечает, что большое количество праздничных дней почти не сказывается на экономике страны. «Длинные выходные влияют на ВВП несущественно — потери ВВП составляют 0,1-0,2% в год», — уточнил он. Дело в том, что экономика РФ основана на непрерывных производствах, а сокращенные рабочие недели касаются только бюджетников и работников офисов, которые не вносят большого вклада в ВВП, уверен эксперт. Розничная торговля, которая влияет на экономику, также работает непрерывно.