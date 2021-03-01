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Онищенко заявил о вреде коротких рабочих недель весной. «Очевидный избыток выходных» 

Ura.Ru 15 минут назад
Онищенко заявил о вреде коротких рабочих недель весной
Фото: РИА Новости
В России слишком много нерабочих дней, что вредит экономике и здоровью граждан. Об этом URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Ощущается очевидный избыток нерабочих дней. Это отнюдь не способствует интенсивному развитию экономики даже в тех отраслях, которые на нее не влияют. Если это произойдет [праздники сократят], никто ничего не потеряет. Но пока никто об этом не заговаривает, дескать люди привыкли. Но ко всему можно привыкнуть», — считает Онищенко.

Он уточнил, что в продолжительные новогодние праздники люди употребляют больше алкоголя, что не способствует сохранению здоровья населения страны. Депутат вспомнил, что в советские годы люди отдыхали в Новый год только 1 января, и в мае отдыхали 1-2 числа. «Тогда мы не чувствовали никого ущемления своих прав», — заключил Онищенко.
Россиян ждут три короткие рабочие недели весной
При этом экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин отмечает, что большое количество праздничных дней почти не сказывается на экономике страны. «Длинные выходные влияют на ВВП несущественно — потери ВВП составляют 0,1-0,2% в год», — уточнил он. Дело в том, что экономика РФ основана на непрерывных производствах, а сокращенные рабочие недели касаются только бюджетников и работников офисов, которые не вносят большого вклада в ВВП, уверен эксперт. Розничная торговля, которая влияет на экономику, также работает непрерывно.
Ранее в Роструде напомнили, что в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта в стране ожидается короткая рабочая неделя, а в мае из-за праздников будет две четырехдневные рабочие недели. Всего в 2021 году в России будет семь коротких рабочих недель.
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Общество , Геннадий Онищенко , Госдума , Роструд
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