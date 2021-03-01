Крым ослабил коронавирусные ограничения 

Глава Крыма Сергей Аксенов снял часть ограничений из-за COVID-19 изменениями в указ о повышенной готовности, сохранив обязательный масочный режим, а также ограничения по работе общепитов и развлекательных центров, следует из его нового указа.

Изменения коснулись проведения корпоративов, банкетов, торжественных мероприятий и свадеб — запрет на их проведение снят указом главы республики, передает РИА «Новости» . Ослаблены ограничения по работе кинотеатров и театров. Теперь в залах смогут располагаться до 75% зрителей от полного числа мест, говорится в опубликованных изменениях в указ главы Крыма от 17 марта 2020 года.

Остались ограничения по работе ресторанов, кафе, баров и столовых — в них можно обслуживать до 50% от всех посадочных мест. Продлены запреты на работу хостелов, а также развлекательных центров, в том числе детских, в выходные дни. Эти ограничения продлены до 1 апреля. Масочный режим, а также соблюдение дистанции в полтора метра сохранены до особого распоряжения, говорится в указе главы Крыма от 1 марта.