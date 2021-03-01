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Крым ослабил коронавирусные ограничения 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Крым ослабил коронавирусные ограничения
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов снял часть ограничений из-за COVID-19 изменениями в указ о повышенной готовности, сохранив обязательный масочный режим, а также ограничения по работе общепитов и развлекательных центров, следует из его нового указа.
Изменения коснулись проведения корпоративов, банкетов, торжественных мероприятий и свадеб — запрет на их проведение снят указом главы республики, передает РИА «Новости». Ослаблены ограничения по работе кинотеатров и театров. Теперь в залах смогут располагаться до 75% зрителей от полного числа мест, говорится в опубликованных изменениях в указ главы Крыма от 17 марта 2020 года.
Остались ограничения по работе ресторанов, кафе, баров и столовых — в них можно обслуживать до 50% от всех посадочных мест. Продлены запреты на работу хостелов, а также развлекательных центров, в том числе детских, в выходные дни. Эти ограничения продлены до 1 апреля. Масочный режим, а также соблюдение дистанции в полтора метра сохранены до особого распоряжения, говорится в указе главы Крыма от 1 марта.
Напомним, в ноябре Аксенов заявил, что в Крыму из-за эпидемиологической обстановки власти приняли решение отменить новогодние корпоративы. 15 января новогодние ограничения сняли.
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Общество , Сергей Аксенов , РИА Новости
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