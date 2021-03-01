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Тайный внук Ланового обнаружился в Финляндии 

Артём Кульша 24 минуты назад
Тайный внук Ланового обнаружился в Финляндии
Фото: globallookpress.com
У актера Василия Ланового есть внук, который живет в Финляндии. Об этом актер и продюсер Сергей Рублев рассказал «Экспресс газете».
В начале января, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Лановой заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. 28 января он скончался в возрасте 87 лет.
Лановой был женат трижды. В браке с актрисой Ириной Купченко у него родилось двое сыновей. Младший, Сергей, скончался в 2013 году в результате сердечного приступа. Согласно сведениям из открытых источников, у него была внебрачная дочь Анна.
Вчера Рублев рассказал, что у Сергея был еще и внебрачный сын. В ходе одной из встреч Лановой-младший представил знакомому некую Ирину как свою женщину и мальчика Марка как их общего сына.

«"Заметил, как он похож на меня?" — не без гордости сказал Сергей и добавил, что готов дать мальчику свои отчество и фамилию», — рассказал Рублев.

По его словам, в тот момент Сергей был женат, но его брак распадался, однако у Ирины не было намерения связывать с ним свою жизнь, потому что она была уверена в невозможности построить семью, разрушая другую.

«Там оказалась очень гордая семья с серьезными родителями, связанными с еврейской диаспорой. Все вместе они потом эмигрировали в Финляндию, где живут по сей день. Марку уже лет 20», — добавил Рублев.

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Общество , Сергей Рублев , Василий Лановой , Ирина Купченко
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