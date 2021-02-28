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Москва

Актёра из «Марша Турецкого» обокрали телефонные мошенники 

News.ru 11 минут назад
Актёра Михайлова обокрали телефонные мошенники
Фото: kinopoisk.ru
Артист Московского Нового драматического театра Алексей Михайлов рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников. Аферист обманул актёра почти на 269 тысяч рублей, представившись сотрудником банка.
Инцидент произошёл 23 февраля. Михайлову позвонил по телефону неизвестный, и сообщил ему, что кто-то якобы пытается похитить деньги с его счёта. Доверившись мошеннику, артист сам перечислил злоумышленнику деньги в размере около 269 тысяч рублей, пишет РЕН ТВ.
По данному факту начата проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
76-летний актёр Алексей Михайлов известен зрителю по съёмкам в сериалах «Марш Турецкого», «Марьина роща 2», а также по фильмам «Время желаний», «Мужики!», «Возвращение резидента».
Ранее преступники, представившиеся сотрудниками банка, украли у 60-летнего жителя Москвы больше 11 млн рублей. Мужчина добровольно перевёл им деньги. Мошенники позвонили мужчине от имени работников банка и сообщили, что кто-то пытается сменить привязанный к его счетам номер телефона. Они предложили ему снять все деньги со счетов и перевести в «виртуальные сейфовые ячейки», из которых средства потом заберут полицейские и вернут обратно.
После этого преступники через мессенджер объяснили, как установить на компьютер приложение для удалённого управления устройством и передать им ключи доступа. Затем ему звонили люди, представляющиеся сотрудниками Центробанка, Росфинмониторинга и управления экономической безопасности МВД, которые убедили его взять несколько кредитов, сообщал NEWS.ru.
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Общество , Алексей Михайлов , Росфинмониторинг , МВД , Центральный банк России , РЕН ТВ
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