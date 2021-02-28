Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Самую красивую сотрудницу Росгвардии уволили после 11 лет службы. Ее травили завистливые коллеги 

Lenta.ru 30 минут назад
«Я отказалась стать украшением для начальника»
Фото: Росгвардия
В Екатеринбурге началось рассмотрение иска бывшей сотрудницы Росгвардии Анны Храмцовой к руководству ведомства. Женщина прослужила в силовых структурах 11 лет, а в 2019 году победила на конкурсе «Краса Росгвардии» — ее признали самой красивой сотрудницей ведомства. Но в минувшем году прапорщика Храмцову неожиданно уволили со службы. По версии руководства, Анна нарушила условия контракта, но она утверждает, что настоящая причина увольнения — отказ стать «украшением стола» для одного из начальников. В подробностях некрасивой истории с красивой женщиной разбиралась «Лента.ру».
Анна Храмцова родилась в семье полицейских. Ее отец проработал в МВД более 20 лет и вышел на пенсию, а мать до сих пор служит в правоохранительных органах. О трудностях профессии Анна знала с детства, но все равно решила пойти по стопам родителей.
В 2005 году Храмцова поступила в Уральский государственный педагогический университет и отучилась на преподавателя права. Службу 23-летняя выпускница начала в милиции: в 2010 году она стала помощником дежурного Пульта центрального наблюдения во вневедомственной охране Екатеринбурга.
А в 2016 году с появлением Росгвардии Храмцова вместе со всем Управлением вневедомственной охраны влилась в новую правоохранительную структуру. При этом, по словам Анны, специфика ее службы осталась прежней — она все так же занималась охраной имущества граждан. А все свое свободное время Анна посвящала воспитанию десятилетней дочери и спорту.
В том же 2016 году Храмцова увлеклась бодибилдингом: она дважды побеждала в конкурсе фитнес-бикини по Уральскому федеральному округу и стала абсолютной чемпионкой Свердловской области. Конечно, без внимания коллег яркая и спортивная женщина не оставалась. Правда, далеко не всегда Анна с ее хобби встречала понимание и одобрение в коллективе.

«С появлением в моей жизни спорта я стала замечать, что многим это не нравится. Спортивная, подтянутая — я была как белая ворона. Чувствовалось напряжение, зависть, злоба. Были конфликты, потасовки. Мне даже бойкот объявляли, выживали из коллектива», — вспоминает Храмцова.

@khramtsovaaniya_ifbb
По словам женщины, такое поведение в основном отличало коллег, которые сами не могли найти в себе силы дойти до спортзала. Но пока одних росгвардейцев спортивная и привлекательная прапорщица раздражала, другие стремились пополнить ряды ее поклонников.
Еще больше профессиональная жизнь Храмцовой осложнилась после ее решения участвовать в конкурсе «Краса Росгвардии-2019». Узнав про отбор кандидатов от коллег, Анна тоже решила подать заявку. Сначала она победила в конкурсе «Красавица в погонах» в Свердловской области, а затем была признана самой красивой сотрудницей уже на всероссийском конкурсе.
Но вместе с известностью росло и число недоброжелателей Храмцовой. В июле 2019 года кто-то завел в одной из соцсетей фейковую страницу Анны и от ее имени стал писать друзьям и знакомым женщины. В этих сообщениях содержались страшные выдуманные рассказы о ней самой и ее семье.
Из-за происков неизвестных недоброжелателей Храмцова вскоре стала получать негативные сообщения и в свой настоящий аккаунт. В частности, один из пользователей отправил в подарок фейку часы. Но когда даритель понял, что столкнулся с обманом, то стал жаловаться на это самой Анне.
Авторы фейкового аккаунта свернули свою активность лишь после того, как Храмцова пригрозила им с собственной страницы обращением в полицию. Но одним только интернет-троллингом проблемы Анны не ограничивались. 4 сентября 2019 года в Екатеринбурге они вместе с дочерью подверглись агрессии со стороны неизвестного мужчины.
По словам Анны, это случилось в тот момент, когда она вышла с дочерью на автомобильную парковку у торгового центра «Мегаполис» и направлялась к своей машине. На кадрах, опубликованных Храмцовой в соцсетях, было видно, как некий водитель требовал, чтобы она немедленно уступила уму дорогу, а потом решил припугнуть женщину, имитируя наезд. Повезло, что удар оказался несильным, и Анна отделалась только испугом. Но автохаму этого показалось мало, и он вышел из машины.
Анна добавила, что, испугавшись за дочь, быстро посадила ребенка в свой автомобиль, сняла нападавшего и его автомобиль на видео и села за руль. А неадекватный водитель продолжил оскорблять женщину, пока та не уехала с парковки.
«Я просто кому-то дорогу перешла»
По словам Храмцовой, ее отношения с коллегами становились все хуже и хуже. А в декабре 2020 года ее вызвали к начальнику, который сообщил об увольнении по итогам служебной проверки. Официальной причиной стало то, что Храмцова опубликовала в своем Instagram видео из служебного помещения, где проходила санитарная обработка.
По словам самой сотрудницы, видео она сняла «с небольшой долей иронии для поднятия боевого духа» и для узкого круга лиц. Анна уверена: ее поступок и последующее наказание не сопоставимы — видео лишь стало формальным поводом для того, чтобы выжить ее.
Решить конфликт миром не получилось: Храмцову даже не пустили на службу за вещами и оставшимися документами. Кроме того, как отмечает Храмцова, в тексте приказа об увольнении даже не конкретизирован проступок, за совершение которого ее уволили.
Но мириться с таким раскладом прапорщик не стала. Она подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга с требованием о восстановлении на службе и выплате одного миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за «несправедливое увольнение».
Екатеринбурженку раскритиковали в соцсетях, однако она ответила на своей странице в Instagram, почему требует именно такую сумму.

«Увы, даже бесценная человеческая жизнь в нашей правоприменительной практике зачастую не оценивается в миллион рублей, так что ожидать от системы щедрости не приходится», — написала бывшая сотрудница Росгвардии.

Храмцова также отказалась извиняться перед начальством.

«Обижаться на руководство непродуктивно, и это не соответствует моей жизненной позиции, поэтому я обратилась с иском в суд. Я считаю, что извиняться мне не за что, а мои доводы даже не захотели слушать», — сказала она.

В свою очередь в пресс-службе Росгвардии «Ленте.ру» сообщили, что Анна Храмцова грубо нарушила условия контракта, разместив в открытом доступе съемку из режимных помещений. Именно это и стало причиной ее увольнения.
Решение по иску Анны Храмцовой к ее бывшему руководству Ленинский районный суд Екатеринбурга примет 30 марта.
Видео дня. Николь Кидман ударили по лицу в Сиднейской опере
Последние новости
Большунов победил норвежцев и впервые стал чемпионом мира Большунов победил норвежцев и впервые стал чемпионом мира Обнаружен неожиданный эффект от употребления яблок Обнаружен неожиданный эффект от употребления яблок В России упростили школьные выпускные экзамены в 2021 году В России упростили школьные выпускные экзамены в 2021 году
Комментарии 3
Общество , Статьи , Росгвардия , МВД , Lenta.ru , Екатеринбург , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Раздевшуюся на склоне горного курорта в Сочи девушку сняли на видео
00:14
Раздевшуюся на склоне горного курорта в Сочи девушку сняли на видео
Общество
Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео
00:50
Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео
В мире Происшествия
Опубликовано видео с избивающей ребенка медсестрой
00:23
Опубликовано видео с избивающей ребенка медсестрой
Происшествия
Погнавшегося за джипом с туристами слона показали на видео
00:10
Погнавшегося за джипом с туристами слона показали на видео
Интернет Общество
Появилось видео нападения детей-«единорогов» на ювелирный магазин
00:07
Появилось видео нападения детей-«единорогов» на ювелирный магазин
Происшествия
Акцию протеста в Ереване сняли на видео с дрона
01:53
Акцию протеста в Ереване сняли на видео с дрона
В мире Общество
Рэп-концерт в вагоне метро сняли на видео
00:36
Рэп-концерт в вагоне метро сняли на видео
Общество
Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино» и попал на видео
00:29
Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино» и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Поздравление Путина военнослужащих с Днем Сил специальных операций сняли на видео
02:04
Поздравление Путина военнослужащих с Днем Сил специальных операций сняли на видео
Войска Политика
Пожар на газовом месторождении на Ямале показали на видео
00:29
Пожар на газовом месторождении на Ямале показали на видео
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение