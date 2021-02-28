«Я отказалась стать украшением для начальника»

Екатеринбурге началось рассмотрение иска бывшей сотрудницы Росгвардии Анны Храмцовой к руководству ведомства. Женщина прослужила в силовых структурах 11 лет, а в 2019 году победила на конкурсе «Краса Росгвардии» — ее признали самой красивой сотрудницей ведомства. Но в минувшем году прапорщика Храмцову неожиданно уволили со службы. По версии руководства, Анна нарушила условия контракта, но она утверждает, что настоящая причина увольнения — отказ стать «украшением стола» для одного из начальников. В подробностях некрасивой истории с красивой женщиной разбиралась «Лента.ру»

Анна Храмцова родилась в семье полицейских. Ее отец проработал в МВД более 20 лет и вышел на пенсию, а мать до сих пор служит в правоохранительных органах. О трудностях профессии Анна знала с детства, но все равно решила пойти по стопам родителей.

В 2005 году Храмцова поступила в Уральский государственный педагогический университет и отучилась на преподавателя права. Службу 23-летняя выпускница начала в милиции: в 2010 году она стала помощником дежурного Пульта центрального наблюдения во вневедомственной охране Екатеринбурга.

А в 2016 году с появлением Росгвардии Храмцова вместе со всем Управлением вневедомственной охраны влилась в новую правоохранительную структуру. При этом, по словам Анны, специфика ее службы осталась прежней — она все так же занималась охраной имущества граждан. А все свое свободное время Анна посвящала воспитанию десятилетней дочери и спорту.

В том же 2016 году Храмцова увлеклась бодибилдингом: она дважды побеждала в конкурсе фитнес-бикини по Уральскому федеральному округу и стала абсолютной чемпионкой Свердловской области. Конечно, без внимания коллег яркая и спортивная женщина не оставалась. Правда, далеко не всегда Анна с ее хобби встречала понимание и одобрение в коллективе.

«С появлением в моей жизни спорта я стала замечать, что многим это не нравится. Спортивная, подтянутая — я была как белая ворона. Чувствовалось напряжение, зависть, злоба. Были конфликты, потасовки. Мне даже бойкот объявляли, выживали из коллектива», — вспоминает Храмцова.

@khramtsovaaniya_ifbb

По словам женщины, такое поведение в основном отличало коллег, которые сами не могли найти в себе силы дойти до спортзала. Но пока одних росгвардейцев спортивная и привлекательная прапорщица раздражала, другие стремились пополнить ряды ее поклонников.

Еще больше профессиональная жизнь Храмцовой осложнилась после ее решения участвовать в конкурсе «Краса Росгвардии-2019». Узнав про отбор кандидатов от коллег, Анна тоже решила подать заявку. Сначала она победила в конкурсе «Красавица в погонах» в Свердловской области, а затем была признана самой красивой сотрудницей уже на всероссийском конкурсе.

Но вместе с известностью росло и число недоброжелателей Храмцовой. В июле 2019 года кто-то завел в одной из соцсетей фейковую страницу Анны и от ее имени стал писать друзьям и знакомым женщины. В этих сообщениях содержались страшные выдуманные рассказы о ней самой и ее семье.

Из-за происков неизвестных недоброжелателей Храмцова вскоре стала получать негативные сообщения и в свой настоящий аккаунт. В частности, один из пользователей отправил в подарок фейку часы. Но когда даритель понял, что столкнулся с обманом, то стал жаловаться на это самой Анне.

Авторы фейкового аккаунта свернули свою активность лишь после того, как Храмцова пригрозила им с собственной страницы обращением в полицию. Но одним только интернет-троллингом проблемы Анны не ограничивались. 4 сентября 2019 года в Екатеринбурге они вместе с дочерью подверглись агрессии со стороны неизвестного мужчины.

По словам Анны, это случилось в тот момент, когда она вышла с дочерью на автомобильную парковку у торгового центра «Мегаполис» и направлялась к своей машине. На кадрах, опубликованных Храмцовой в соцсетях, было видно, как некий водитель требовал, чтобы она немедленно уступила уму дорогу, а потом решил припугнуть женщину, имитируя наезд. Повезло, что удар оказался несильным, и Анна отделалась только испугом. Но автохаму этого показалось мало, и он вышел из машины.

Анна добавила, что, испугавшись за дочь, быстро посадила ребенка в свой автомобиль, сняла нападавшего и его автомобиль на видео и села за руль. А неадекватный водитель продолжил оскорблять женщину, пока та не уехала с парковки.

«Я просто кому-то дорогу перешла»

По словам Храмцовой, ее отношения с коллегами становились все хуже и хуже. А в декабре 2020 года ее вызвали к начальнику, который сообщил об увольнении по итогам служебной проверки. Официальной причиной стало то, что Храмцова опубликовала в своем Instagram видео из служебного помещения, где проходила санитарная обработка.

По словам самой сотрудницы, видео она сняла «с небольшой долей иронии для поднятия боевого духа» и для узкого круга лиц. Анна уверена: ее поступок и последующее наказание не сопоставимы — видео лишь стало формальным поводом для того, чтобы выжить ее.

Решить конфликт миром не получилось: Храмцову даже не пустили на службу за вещами и оставшимися документами. Кроме того, как отмечает Храмцова, в тексте приказа об увольнении даже не конкретизирован проступок, за совершение которого ее уволили.

Но мириться с таким раскладом прапорщик не стала. Она подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга с требованием о восстановлении на службе и выплате одного миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за «несправедливое увольнение».

Екатеринбурженку раскритиковали в соцсетях, однако она ответила на своей странице в Instagram, почему требует именно такую сумму.

«Увы, даже бесценная человеческая жизнь в нашей правоприменительной практике зачастую не оценивается в миллион рублей, так что ожидать от системы щедрости не приходится», — написала бывшая сотрудница Росгвардии.

Храмцова также отказалась извиняться перед начальством.

«Обижаться на руководство непродуктивно, и это не соответствует моей жизненной позиции, поэтому я обратилась с иском в суд. Я считаю, что извиняться мне не за что, а мои доводы даже не захотели слушать», — сказала она.

В свою очередь в пресс-службе Росгвардии «Ленте.ру» сообщили, что Анна Храмцова грубо нарушила условия контракта, разместив в открытом доступе съемку из режимных помещений. Именно это и стало причиной ее увольнения.

Решение по иску Анны Храмцовой к ее бывшему руководству Ленинский районный суд Екатеринбурга примет 30 марта.