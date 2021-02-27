Врач рассказала об опасном последствии коронавируса 

Ковид вызывает аутоиммунную агрессию. Иммунная система человека начинает ошибочно вредить организму и разрушать жизненно важные органы, считая их врагами. Об этом рассказала главврач московской горбольницы №52 Марьяна Лысенко, передаёт RT.
По словам медика, у переболевших COVID-19 может появиться мультисистемный воспалительный синдром.
«Это, скажем, комплекс проблем, который связан с аутоиммунной агрессией организма самого к себе. С поражением разных органов-мишеней.
«Очень много миокардитов, которые впоследствии могут привести к тяжёлым заболеваниям сердца», — добавила врач.
Пострадать могут не только сердце, но и другие органы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России исключили введение «ковид-паспортов».