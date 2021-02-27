Врач рассказала об опасном последствии коронавируса 

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передаёт RT. Ковид вызывает аутоиммунную агрессию. Иммунная система человека начинает ошибочно вредить организму и разрушать жизненно важные органы, считая их врагами. Об этом рассказала главврач московской горбольницы №52 Марьяна Лысенко

По словам медика, у переболевших COVID-19 может появиться мультисистемный воспалительный синдром.

«Это, скажем, комплекс проблем, который связан с аутоиммунной агрессией организма самого к себе. С поражением разных органов-мишеней.

«Очень много миокардитов, которые впоследствии могут привести к тяжёлым заболеваниям сердца», — добавила врач.

Пострадать могут не только сердце, но и другие органы.