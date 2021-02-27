«Купающуюся в пособиях» россиянку лишили родительских прав 

Мать пятерых детей, прославившуюся скандальными фото с детскими пособиями, лишили родительских прав за пьянство. Об этом сообщает «КП».

Жительница села Листвянка Тамара Чусовская прославилась на всю Новосибирскую область скандальными фото в соцсетях. У нее пять детей, она получает пособия. На одном из фото Тамара, вся в татуировках, лежит на кровати, «купаясь» в купюрах — эти деньги были получены как помощь от государства.

Односельчане не раз упрекали женщину в пьянстве и писали жалобы в опеку. Тамара оправдывалась, что начала пить после смерти мужа в марте 2020 года. Он покончил с собой.

Женщина выиграла два суда по лишению родительских прав, но суд поставил условие: после первой же пьянки детей заберут.

В итоге соцработники поймали с Тамару поличным во время гулянки. У неё забрали пятерых дочерей. Девочек отправили в центр для детей, оставшихся без родителей.

«Девочки хорошие, а теперь остались почти одни — ни отца, ни матери. Хотелось бы, чтобы их судьба сложилась счастливо. Мы — учителя, соседи — восемь лет за них боролись. Пока муж был жив — был порядок, но она его доводила постоянно, вот он, наверное, и не выдержал. А Тамара, получается, своими руками разрушила семью», — рассказала Новосибирск замглавы администрации Листвянского сельсовета Ирина Иванова.

По ее словам, пример Тамары испугал других сельчан, подверженных алкоголизму.

«После суда перестали пить сразу 10 семей, для них это стало показательным уроком», — добавила Иванова.