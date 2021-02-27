В России коронавирусом переболели 6% жителей 

С начала пандемии в РФ выявлено 4 234 720 заразившихся коронавирусом, это 6% всего населения страны. За все время выздоровели 3 799 406 пациентов. По информации на 27 февраля, коронавирус в России обнаружен у 11 534 человек, говорится в сообщении федерального оперштаба по борьбе с COVID-19. Это на 448 больше, чем сутками ранее (11 086).

«За последние сутки в России выявлено 11 534 новых случая коронавируса. За сутки в РФ выздоровели 16 020 человек, 439 пациентов умерли (на 11 больше, чем за предыдущий день, — прим. ред)», — передает оперштаб. За все время в России от COVID-19 умерли 85 743 человека.

Больше всего новых случаев коронавируса обнаружено в Москве — там зафиксировано 1825 инфицированных. В Санкт-Петербурге за сутки COVID обнаружен у 951 человека. В Московской области на 27 февраля обнаружено 558 заболевших.

В Свердловской области за сутки обнаружено 180 заразившихся. В ХМАО болезнь подтвердилась еще у 119 человек. В ЯНАО выявлено 36 случаев заражения. В Тюменской области число заболевших за день достигло 86. В Пермском крае и Челябинской области обнаружено 194 и 206 больных соответственно. В Курганской области коронавирус нашли у 72 человек.

Ранее эпидемиолог спрогнозировала подъемы заболеваемости COVID-19. Он может произойти даже после того, как большая часть населения привьется от COVID-19, сообщает RT. В свою очередь, российские ученые обнаружили новый способ лечения коронавируса и создали новый экспериментальный препарат. Исследования лекарства для тяжелой формы болезни должны завершиться до конца этого года, пишет «Национальная служба новостей».