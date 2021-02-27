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Москва

Ефремова за решеткой порадовали письмами и конфетами 

Елена Прошина 59 минут назад
Ефремова за решеткой порадовали письмами и конфетами
Фото: ТАСС
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, навещавший Михаила Ефремова в СИЗО, рассказал, что актер не жалуется на жизнь в заключении. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
В московском СИЗО Ефремов временно оказался из-за дела о даче свидетелями ложных показаний.

«При первом посещении я у него спросил: «Как вам пища, условия, режим?». Актер ответил, что служил в советской армии и ему ничего это не страшно: ни тяготы, ни невзгоды», — отметил Мельников.

Он рассказал, что за первую неделю в изоляторе Ефремову пришло более 500 писем. В передачах ему отправляли конфеты, чай и другие разрешенные продукты.

«Но особенно он радовался конфетам», — сказал правозащитник.

Как сообщал «Рамблер», в июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Сначала актер говорил, что «на 90 процентов уверен», что сидел на пассажирском сиденье, а на водительское кресло его «тащили», но в последнем слове признал вину.
Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, позже суд снизил срок до семи лет и шести месяцев (так как актер добровольно выплатил компенсацию потерпевшим). Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы.
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Комментарии
Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Алексей Мельников , ФСИН
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