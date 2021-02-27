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Симоньян рассекретила детей от Кеосаяна 

Елена Прошина 59 минут назад
Симоньян рассекретила детей от Кеосаяна
Фото: РИА Новости
Главред RT Маргарита Симоньян впервые показала в Instagram лица дочерей, которых родила от режиссёра Тиграна Кеосаяна. Раньше журналистка постоянно прятала их под смайликами.
На видео две девочки резвятся в холле особняка. Старшая бегает, напевая песенку, младшая пытается повторять за сестрой, при этом всякий раз норовя улизнуть из просторного помещения. Присматривает за детьми по всей видимости няня.

«Большая и маленькая», — написала Симоньян в хэштегах, упомянув возраст дочерей — 7 лет и 1 годик (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики Симоньян обратили внимание на то, что впервые главред RT не закрыла лица дочерей смайликами, и одобрили решение журналистки, признав, что такую «красоту скрывать нельзя».

«Какие кудри роскошные», — восхитилась evgeniiadvornikova7919.

«Вот и хорошо, таких куколок под смайликами не надо прятать. Славные малышки», — отметила

oksanakusch.

«На папу похожие, счастливые будут», — констатировала chaikamaevskaya.

В прошлом году, как сообщал «Рамблер», Маргарита Симоньян призналась, что потеряла ребенка. 16 марта она выступила с заявлением, что забеременела в четвертый раз. Главред RT тогда отметила, что не может говорить об этом «без взрыва хохота», поскольку в октябре 2019 года родила третьего ребенка. При этом журналистка наотрез отказалась делать аборт. 26 января на своей странице в Instagram Симоньян сообщила, что ее беременность прервалась.
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Общество , Тигран Кеосаян , Маргарита Симоньян
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