РПЦ поддержала отмену опроса по памятнику на Лубянке 

«Промежуточные итоги голосования со всей очевидностью продемонстрировали, что сформулированный таким образом вопрос по поводу памятника на Лубянской площади раскалывает общество. И это невозможно игнорировать. В подобных ситуациях Церковь всегда занимала и занимает евангельскую — миротворческую, объединяющую — позицию. Наше общество сегодня остро нуждается в единстве и объединяющих символах», — заявил он в Telegram-канале.