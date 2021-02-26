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Минюст РФ ввел определение «коррупционное правонарушение» 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Минюст РФ ввел определение «коррупционное правонарушение»
Фото: Министерство юстиции Российской Федерации
Министерство юстиции России разработало законопроект, который вводит определение коррупционному правонарушению. Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, такое правонарушение является противоправным деянием (действием или бездействием), которое предусмотрено пунктом 1 статьи 1 федерального закона "О противодействии коррупции", "и (или) выразившееся в несоблюдении ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, установленных настоящим федеральным законом и другими федеральными законами, регулирующими правоотношения в сфере противодействия коррупции".
Речь идет о правонарушении, за которое российским законодательством установлена уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность.
Как указывается в пояснительной записке, понятие "коррупционное правонарушение" используется в действующем законодательстве РФ. При этом до настоящего времени на законодательном уровне оно определено не было.
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Общество , Минюст РФ
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