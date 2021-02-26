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Умер главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров 

Слово и Дело 22 минуты назад
Умер главный редактор «Молодой гвардии» Андрей Петров
Фото: РИА Новости
Главный редактор издательства "Молодая гвардия" Андрей Петров скончался в возрасте 61 года.
Сотрудники издательства "Молодая гвардия" сообщили о смерти Андрея Петрова, который скончался после продолжительной болезни. Почти 25 лет он работал на посту главного редактора.
В "Молодой гвардии" выразили соболезнования родным и близким Петрова. Представители издательства подчеркнули, что за свою жизнь он выпустил книг больше, чем за столетнюю историю проекта. О месте и дате похорон Петрова пока не сообщалось.
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Общество , Андрей Петров
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