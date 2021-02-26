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Стало известно о болезни умершего актера из «Ворошиловского стрелка» 

РИА Новости 49 минут назад
Умерший актер Голоднов страдал от аритмии
Фото: Калужский Драмтеатр
Артист Калужского драматического театра Ярослав Орлянко в беседе с "Пятым каналом" рассказал, что актер Вячеслав Голоднов был активным человеком, однако в последние годы из-за аритмии ему было трудно играть спектакли.
По его словам, Голоднов до последнего дня выходил на сцену, несмотря на то, что ему было тяжело.

"После спектаклей он за кулисами падал. "Шоу для настоящих леди“ для него особо тяжелым было", — пояснил Орляченко.

Кроме того, незадолго до смерти Голоднов обращался к врачам и проходил обследование.
Вячеслав Голоднов родился 4 сентября 1948 года. Он окончил режиссерское отделение Калужского культпросветучилища. С 2005 года артист работал в Калужском драмтеатре.
Голоднов запомнился зрителям благодаря ролям в фильмах "Ворошиловский стрелок", "Шериф" и "Танкисты своих не бросают".
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Общество , Вячеслав Голоднов , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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