Познер заявил о расколе в российском обществе 

В мире существуют силы, которые пытаются использовать раскол в российском обществе против страны. Об этом журналист Владимир Познер заявил в интервью коллеге Акмарал Баталовой для ее YouTube-канала WithBataLove.

По его словам, граждане России делятся на советских и несоветских, а их мнения о том, какой должна быть страна, принципиально отличаются.

По этой причине между ними возникают конфликты. Познер сравнил эту ситуацию с расколом, который возник в США между противниками и сторонниками бывшего президента Дональда Трампа

«Я не сомневаюсь в том, что есть силы, которые пытаются использовать раскол (в обществе против России. — Прим. ред.)», — заявил он.

Журналист подчеркнул, что не является сторонником конспирологических теорий, но убежден, что все страны делают попытки использовать слабости других государств в условиях политической конкуренции.

В первой половине февраля, как сообщал «Рамблер», Познер заявил, что лучше всего ему живется во Франции, потому что там он чувствует себя по-настоящему дома.