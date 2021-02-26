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Москва

Познер заявил о расколе в российском обществе 

Артём Кульша 26 минут назад
Познер заявил о расколе в российском обществе
Фото: ТАСС
В мире существуют силы, которые пытаются использовать раскол в российском обществе против страны. Об этом журналист Владимир Познер заявил в интервью коллеге Акмарал Баталовой для ее YouTube-канала WithBataLove.
По его словам, граждане России делятся на советских и несоветских, а их мнения о том, какой должна быть страна, принципиально отличаются.
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По этой причине между ними возникают конфликты. Познер сравнил эту ситуацию с расколом, который возник в США между противниками и сторонниками бывшего президента Дональда Трампа.

«Я не сомневаюсь в том, что есть силы, которые пытаются использовать раскол (в обществе против России. — Прим. ред.)», — заявил он.

Журналист подчеркнул, что не является сторонником конспирологических теорий, но убежден, что все страны делают попытки использовать слабости других государств в условиях политической конкуренции.
В первой половине февраля, как сообщал «Рамблер», Познер заявил, что лучше всего ему живется во Франции, потому что там он чувствует себя по-настоящему дома.
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Общество , Владимир Познер , Дональд Трамп , Госдума
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