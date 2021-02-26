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У звезды фильма «Светлана» украли дорогой смартфон 

Павел Тиунов 44 минуты назад
У звезды фильма «Светлана» украли дорогой смартфон
Фото: KINO-TEATR.RU
Актриса театра «Современник» Виктория Романенко, которая запомнилась телезрителям по главной роли в фильме «Светлана», написала заявление в полицию о пропаже дорогостоящего смартфона, сообщает РЕН ТВ.
Известно, что артистка выронила свой iPhone 11 Pro Max. Когда Романенко вернулась на место, где предположительно должен был лежать ее телефон, гаджет найти она не смогла. Актриса полагает, что кто-то забрал смартфон себе. По предварительным оценкам, ущерб составил 115 тысяч рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», участника программы «Холостяк» Антона Криворотова обокрали в фитнес-клубе. Он забыл закрыть шкафчик с вещами в раздевалке и лишился часов Rolex стоимостью 1 млн рублей.
Мужчина обратился в администрацию фитнес-клуба, а те, в свою очередь, вызвали полицию.
В Москве также грабили бывшего директора шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского. Инцидент произошёл в Милютинском переулке. Бывший квнщик припарковал машину на оживлённой улице, а когда вернулся, заметил разбитое заднее стекло. Злоумышленник забрал сумку с заднего сидения, в которой находился ноутбук. Нетиевский оценил ущерб в 100 тысяч рублей и обратился с заявлением в полицию.
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Общество , Происшествия , Виктория Романенко , РЕН ТВ
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