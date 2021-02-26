Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В России выявили 11 086 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 5 октября 

ТАСС 32 минуты назад
В России выявили 11 тысяч новых случаев коронавируса
Фото: ТАСС
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 11 086, это минимальный показатель с 5 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 223 186, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.
В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,26%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%), Хакасии (0,04%), Магаданской области, Республике Адыгея (по 0,05%).
В частности, за сутки было выявлено 947 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 502 — в Московской области, 392 — в Нижегородской области, 298 — в Воронежской области, 285 — в Ростовской области.
В настоящее время в России продолжают лечение 354 496 человек.

Вылечившиеся

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 722, до 3 783 386.
Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до уровня 89,6% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 667 пациентов в Санкт-Петербурге, 531 — в Пензенской области, 485 — в Московской области, 437 — в Нижегородской области, 328 — в Иркутской области.

Умершие

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 428 против 446 днем ранее. Всего от инфекции умерли 85 304 пациента.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,02%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки было зарегистрировано 40 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 28 — в Московской области, 16 — в Ростовской области, по 15 — в Архангельской области и Краснодарском крае.

Москва

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 336. Всего в столице с начала пандемии выявили 974 914 инфицированных.
Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,14%. Днем ранее было выявлено 1 406 заболевших.
За сутки было зарегистрировано 45 летальных исходов из-за коронавируса, всего в столице умерли 14 966 человек.
Были выписаны по выздоровлению 2 423 пациента. За все время выздоровел 893 871 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 66 077 человек.
Видео дня. Киркоров задолжал судебным приставам 70 млн рублей
ТАСС: последние новости
Станцевавший полуголым на Мамаевом кургане студент отчислен из волгоградского вуза Станцевавший полуголым на Мамаевом кургане студент отчислен из волгоградского вуза Прощание с актером Дмитрием Писаренко состоится в Москве 27 февраля Прощание с актером Дмитрием Писаренко состоится в Москве 27 февраля В Роскачестве назвали главные угрозы Clubhouse В Роскачестве назвали главные угрозы Clubhouse
Комментарии
Общество , Москва , Московская область , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
00:43
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
Происшествия
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
00:33
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
Происшествия Криминал
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
00:13
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Происшествия
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
00:29
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
Армия Оружие
Видео с героями «Чудаков», разрушившими свои жизни
08:14
Видео с героями «Чудаков», разрушившими свои жизни
Шоу-бизнес
Видеореклама Альфа-банка с Моргенштерном
02:32
Видеореклама Альфа-банка с Моргенштерном
Шоу-бизнес
Появившиеся на улицах Москвы реки сняли на видео
01:58
Появившиеся на улицах Москвы реки сняли на видео
Новости Москвы
Видео работы саперов российского МПЦ в Лаосе
01:27
Видео работы саперов российского МПЦ в Лаосе
Армия
Появилось видео стрельб артиллерии ВС РФ в Абхазии
00:29
Появилось видео стрельб артиллерии ВС РФ в Абхазии
Армия
Видео штурма Среднеуральского женского монастыря
01:59
Видео штурма Среднеуральского женского монастыря
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение