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Москва

В Москве установят памятник борющимся с COVID-19 врачам 

ТАСС 1 час назад
В Москве установят памятник борющимся с COVID-19 врачам
Фото: РИА Новости
Памятник врачам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, в том числе тем, кто умер при выполнении служебного долга, планируется установить в Москве. Об этом в пятницу сообщил ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко. Памятник установят ко Дню медицинского работника, который отмечается в этом году в России 20 июня.

"Подвиг врачей, конечно же, должен быть увековечен, и сегодня принято такое решение, что будет открыт памятник врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Сеченовского университета. Планируется установить памятник ко Дню медицинского работника", — сказал он на открытии выставки, посвященной вирусологии, в доме Российского исторического общества.

По словам Глыбочко, в текущий момент собираются пожертвования на установку памятника.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав России и Сеченовский университет разрабатывают совместный проект по установке памятника медицинским работникам, борющимся с пандемией. Как поясняли в пресс-службе вуза, памятник представляет собой монументальную стелу, увенчанную крестом. Лицевая часть сформирована буквами с посвятительной надписью: "Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19". На стеле, под крестом размещена скульптурная композиция (барельеф), выполненная из бронзы, рассказывающая о героизме врачей различных специализаций: медсестры, врача-реаниматолога и медика-исследователя, создателя противовирусной вакцины. За спинами врачей — планета Земля с меридианами и картой России.
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Общество , Михаил Мурашко , Петр Глыбочко , Минздрав РФ , РАН , Москва
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