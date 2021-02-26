В Москве установят памятник борющимся с COVID-19 врачам 

"Подвиг врачей, конечно же, должен быть увековечен, и сегодня принято такое решение, что будет открыт памятник врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Сеченовского университета. Планируется установить памятник ко Дню медицинского работника", — сказал он на открытии выставки, посвященной вирусологии, в доме Российского исторического общества.