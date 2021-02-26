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Умер актер из «Ворошиловского стрелка» Вячеслав Голоднов 

Павел Тиунов 51 минуту назад
Умер актер из «Ворошиловского стрелка» Вячеслав Голоднов
Фото: KINO-TEATR.RU
Актер Вячеслав Голоднов скончался. Об этом его коллега Ярослав Орляченко сообщил в своем фейбуке.

«Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего друга… Нет, дядя Слава больше чем друг, он мой родной человек… Я люблю его всей душой, я думаю господь заберет его в рай, только так! Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка… Это сильная потеря для всех… Царствие небесное…» — написал он.

Орляченко сообщил лишь, что Голоднов умер вчера, не уточнив причину и обстоятельства его смерти.
Голоднову, как сообщал «Рамблер», было 72 года. В разное время он работал в Калужском муниципальном музыкальном театре, Калужском муниципальном экспериментальном театре юного зрителя и Калужском областном драматическом театре.
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Также он известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Ворошиловский стрелок», «Сырые дрова», «Шериф», «Танкисты своих не бросают» и «Черта».
На прошлой неделе в возрасте 85 лет в результате онкологического заболевания скончался кинооператор Аветис Зенян — единственный из группы операторов фильма «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука, который работал над всеми частями фильма.
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Комментарии
Общество , Сергей Бондарчук , Вячеслав Голоднов , Дмитрий Писаренко
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